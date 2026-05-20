۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۰۲

سپاه پاسداران: با تکرار تجاوز دشمن، جنگ را فرامنطقه‌ای می‌کنیم

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: اگر تجاوز به ایران تکرار شود جنگ منطقه‌ای که وعده داده شده بود، به فراتر از منطقه کشیده خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای تاکید کرد: اگر تجاوز به ایران تکرار شود جنگ منطقه‌ای که وعده داده شده بود، اینبار به فراتر از منطقه کشیده خواهد شد و ضربات کوبنده ما در جاهایی که تصور آن را ندارید شما را به خاک سیاه خواهد نشاند.

متن بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله القاسم الجبارین

وَإِن نَّکَثُوا أَیْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِی دِینِکُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْکُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَیْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ یَنتَهُونَ

ﻭ ﺍﮔﺮ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﻫﺎﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻌﻬﺪﺷﺎﻥ ﺷﻜﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺩﻳﻦ ﺷﻤﺎ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﻪ ﻃﻌﻨﻪ ﻭ ﻋﻴﺐ ﺟﻮﻳﻲ ﮔﺸﻮﺩﻧﺪ ، ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻮﺍﻳﺎﻥ ﻛﻔﺮ ﺑﺠﻨﮕﻴﺪ ﻛﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ [ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﻫﺎﻳﺸﺎﻥ ] ﻫﻴﭻ ﺗﻌﻬﺪﻱ ﻧﻴﺴﺖ ، ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ [ ﺍﺯ ﻃﻌﻨﻪ ﺯﺩﻥ ﻭ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﺷﻜﻨﻲ ] ﺑﺎﺯﺍﻳﺴﺘﻨﺪ. (آیه ١٢ سوره توبه)

دشمن آمریکایی صهیونی که از شکست های بزرگ و راهبردی مکرر از انقلاب اسلامی درس نگرفته و بار دیگر زبان به تهدید گشوده بداند، اگرچه آنها با تمام توانایی های دو ارتش که پر هزینه ترین ارتش های جهان هستند به ما حمله کردند اما ما همه ظرفیت های انقلاب اسلامی را علیه آنان وارد عمل نکردیم، اما اینک اگر تجاوز به ایران تکرار شود جنگ منطقه ای که وعده داده شده بود، اینبار به فراتر از منطقه کشیده خواهد شد و ضربات کوبنده ما در جاهایی که تصور آن را ندارید شما را به خاک سیاه خواهد نشاند.

ما مرد جنگیم و قدرت ما را در میدان نبرد خواهید دید و نه در بیانیه های توخالی و صفحات مجازی.

و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
۳۰/اردیبهشت/۱۴۰۵

محسن صمیمی

    • IR ۱۲:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
      پایگاه های آمریکا در منطقه را تصرف نظامی کنید.
    • IR ۱۳:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
      به امریکا اعتمادی نیست
    • IR ۱۳:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
      پیشنهاد میشود : لطفا به تقویت پدافند بیش از آفند اهمیت بدهید تا بتوانید هواپیماهای جنگی موشکها پهپادهای امریکایی صهیونی متجاوز را بزنید نتوانند اهداف مهم اقتصادی انسانی را بزنند در این حالت جرات حمله و تجاوز را از دست میدهند چون میدانند که نابود خواهند شد آن وقت با خیال راحت میتوانید آفندی کار کنید اهداف صهیونی عربی همدستان آنها را در منطقه و دور بر ایران بزنید اول محافظت از خود بعد حمله به این بیشرفهای از خدا بیخبر و سوزاندن ریشه صهیونیستها و نابودی نسل این قوم عدوالله مفسدین فی الارض زمان
    • فروزان IR ۱۴:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
      غرب زدها از خواب غفلت بیدار شوید سازش با امریکا یعنی تسلیم کامل امریکا انشالله تجزیه خواهد شد
    • IR ۱۵:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
      واقعا چرا نابود نمی کنید آمریکا را؟

