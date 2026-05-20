موضع سرمربی استقلال در قبال رضاییان مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که بحث بازگشت برخی بازیکنان به فهرست تیم فوتبال استقلال تهران برای فصل آینده مطرح شده، وضعیت رامین رضاییان و موضع کادر فنی این تیم نیز مورد توجه قرار گرفته است.
سهراب بختیاریزاده سرمربی استقلال ضمن تمجید از سبک بازی رامین رضاییان اعلام کرده که از نظر فنی علاقهمند به نوع بازی این بازیکن است، اما تاکنون هیچ گفتگوی رسمی با مدیران باشگاه درباره بازگشت او به جمع آبیپوشان انجام نداده است.
در همین حال، با توجه به قرارداد موجود رضاییان، در صورت رضایت طرفین و تصمیم باشگاه، امکان بازگشت او به استقلال برای فصل بیستوششم وجود خواهد داشت و این موضوع به تصمیمات مدیریتی و شرایط نقلوانتقالاتی باشگاه در پایان فصل بستگی دارد.
گفتنی است رامین رضاییان در نیمفصل لیگ بیستوپنجم به دلیل کاهش فرصت بازی از استقلال جدا شد و به تیم فولاد خوزستان پیوست. او در ادامه با عملکرد مناسب در ترکیب فولاد توانست بار دیگر نظر کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران را جلب کرده و به تیم ملی نیز دعوت شود.
بر اساس اطلاعات موجود، قرارداد این بازیکن بهصورت قرضی تنظیم شده اما او دارای بند فسخ در قرارداد خود است که در صورت پرداخت مبلغ مشخص، میتواند از استقلال جدا شود و درباره آینده خود تصمیمگیری کند.
در مجموع، هرچند بختیاریزاده نسبت به کیفیت فنی رضاییان دیدگاه مثبتی دارد، اما آینده این بازیکن و احتمال بازگشتش به استقلال همچنان به مذاکرات مدیریتی و شرایط نقلوانتقالاتی پایان فصل وابسته است.
نظر شما