به گزارش خبرنگار مهر، سهراب بختیاریزاده در خصوص وضعیت این تیم برای فصل آینده، شرایط نقلوانتقالات، حضور در لیگ نخبگان آسیا و برنامههای کادر فنی صحبت کرد و با اشاره به لزوم تقویت آبیپوشان اظهار داشت: ما قرار است در لیگ نخبگان آسیا حضور داشته باشیم و طبیعی است که برای رقابت در چنین سطحی نیاز به هزینهکرد مناسب داریم. اگر قرار باشد بازیکن خارجی جذب کنیم، باید بازیکنی باشد که حداقل دو سطح از بازیکنان داخلی باکیفیتتر باشد تا بتواند واقعاً به تیم کمک کند.
او ادامه داد: باشگاه با بازیکنان خارجی در ارتباط است و منیر الحدادی و یاسر آسانی روز گذشته پیام دادند که هر زمان تمرینات آغاز شود آماده حضور در تمرینات هستند. این موضوع نشان میدهد آنها انگیزه بالایی برای حضور در استقلال دارند.
سرمربی استقلال درباره انتخاب دستیاران خود گفت: انتخاب من برای اعضای کادر فنی این بود که افرادی کنار تیم باشند که هم از نظر فنی کمک کنند و هم بتوانند فضای مثبتی در تیم ایجاد کنند. علاوه بر اوزجان بیزاتی، به احتمال زیاد یک مربی ترک دیگر هم فصل آینده به جمع کادر فنی اضافه خواهد شد.
بختیاریزاده در ادامه با اشاره به وضعیت فنی استقلال در فصل گذشته خاطرنشان کرد: هیچ وقت تیم فجرسپاسی را در این حد قدرتمند ندیده بودم. در زمان ساپینتو هم تیم مشکلات کمی نداشت. وقتی در لیگ قهرمانان آسیا ۲ در رفت و برگشت مقابل یک تیم درجه دو آسیا از اردن چهار گل دریافت میکنیم، یعنی تیم مشکل دارد و باید این مشکلات را برطرف کنیم.
او تاکید کرد: استقلال در ساختار دفاعی ایراداتی دارد و باید اصلاح شود. البته در بخش هجومی بازیکنانی مثل یاسر آسانی، کوشکی و منیر الحدادی خلاقیت بالایی داشتند و در هفتههای پایانی هم تکگلهای منیر و کوشکی باعث شد در جدول جایگاه بهتری پیدا کنیم اما برای حضور در لیگ نخبگان آسیا، به عنوان نماینده ایران باید در کار گروهی و هماهنگی تیمی بهتر عمل کنیم.
سرمربی استقلال در بخش دیگری از صحبتهایش به اظهارات مدیرعامل باشگاه پرسپولیس واکنش نشان داد و گفت: همیشه یاد گرفتهام درباره رقیب با احترام صحبت کنم اما مدیرعامل پرسپولیس به شکلی صحبت میکند که انگار میخواهد تیمی را که هفت امتیاز بالاتر از آنها بوده تخریب کند. اگر ما جای پرسپولیس بودیم هیچوقت نمیگفتیم باید تورنمنت برگزار شود چون در شرایط فعلی، فوتبال اولویت چندم کشور است. کسی که چنین تفکری دارد، قطعاً در مسائل دیگر هم دخالت خواهد کرد. برگزاری تورنمنت چندجانبه در این شرایط امکانپذیر نیست و به نظرم مدیرعامل پرسپولیس تئاتر بازی میکند. همه باید کمک کنیم شرایط بهتر شود.
بختیاریزاده درباره وضعیت برخی بازیکنان استقلال نیز توضیح داد: دو هفته دیگر جلسهای با هیئتمدیره باشگاه خواهیم داشت و لازم است ارتباط میان مدیریت باشگاه و کادر فنی بیشتر شود. هنوز درباره برخی بازیکنان مثل رامین رضاییان تصمیم نهایی نگرفتهایم اما تا جایی که میدانم او با استقلال قرارداد دارد و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد و خودش هم تمایل داشته باشد، میتواند به تیم برگردد. من اعتقاد کامل به تواناییهای او دارم.
او در ادامه بر لزوم بهبود زیرساختهای تمرینی تاکید کرد و گفت: باید در بخش زمین تمرین هزینه شود تا بتوانیم تمرینات باکیفیتی برگزار کنیم. حتی لازم است کمپ مناسبی داشته باشیم تا بازیکنان بعد از تمرین با شرایط بدنی خوب به منزل بروند، استراحت کافی داشته باشند و تغذیه مناسبی دریافت کنند. زمین شماره دو آزادی کیفیت خوبی داشت اما باید ببینیم شرایط در ادامه چگونه خواهد شد.
سرمربی استقلال همچنین درباره فضای مجازی و تاثیر آن بر بازیکنان اظهار داشت: من فضای مجازی را خیلی کم دنبال میکنم. دنیای مجازی جذاب است اما نمیشود هم غرق فضای مجازی بود و هم حرفهای ورزش کرد. تمرکز من روی کارم است و تلاش میکنم مشکلات بازیکنان را حل کنم و شرایط روحی آنها را هم در نظر بگیریم چون این مسائل نیاز به وقت و توجه دارد.
بختیاریزاده در پایان با اشاره به فاصله فوتبال ایران با تیمهای بزرگ آسیا گفت: با تمرینات و تفکرات سالهای گذشته دیگر نمیتوان مقابل تیمهایی مثل الهلال قرار گرفت؛ تیمی که حالا به دنبال جذب بازیکنانی مانند روبرت لواندوفسکی و محمد صلاح است. اگر میخواهیم در آسیا رقابت کنیم، باید نگاه حرفهایتر و متفاوتتری داشته باشیم.
نظر شما