اکران «راش» و «کد ۷۰۰» در سالن حقیقت مرکز گسترش سینمای مستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، در ادامه برنامه‌های هفتگی «پاتوق مستند»، امروز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت مستند بلند «راش» ساخته نیما مهدیان ساعت ۱۴:۳۰ در سالن حقیقت مرکز گسترش نمایش داده می شود. «راش» درباره جنگ ۱۲روزه، تاثیر آن بر زندگی مردم و حواشی این رخداد است.

همچنین مستند «کد ۷۰۰» ساخته مینا قاسمی زواره که زندگی امیرحسین یکی از قربانیان جوان حمله رژیم صهیونیستی به ایران در جنگ ۱۲روزه را روایت می‌کند، دوشنبه چهارم خرداد ساعت ۱۴:۳۰ در مرکز گسترش نمایش داده می‌شود.

مستندهای «راش» و «کد ۷۰۰» از مجموعه مستندهای «ایران» تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی هستند.

حضور در «پاتوق مستند» برای دوستداران سینما، آزاد و رایگان است.