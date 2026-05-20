به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم کوتاه «زیور» به نویسندگی و کارگردانی صباح محمدی و تهیه‌کنندگی انجمن سینمای جوانان ایران دفتر کردستان و صباح محمدی، موفق به کسب جایزه بهترین فیلم کوتاه و بهترین فیلم کوتاه بخش بین‌الملل از سیزدهمین دوره جشنواره Leiria در پرتقال شد.

جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه Leiria، هر ساله توسط انجمن فرهنگی Leiria Film Fest برگزار می‌شود. این رویداد امسال از تاریخ ۵ تا ۱۰ می ۲۰۲۶ (۱۵ تا ۲۰ اردیبهشت‌) در تئاتر Miguel Franco Leiria برگزار شد.

فیلم کوتاه «زیور» که در جشنواره‌های بین‌المللی با عنوان WARDEN حضور دارد، پیش‌ازاین، موفق به حضور در بیست و پنجمین دوره جشنواره بین‌المللی «Ivy» و بیستمین دوره جشنواره آسیایی «شیکاگو» در آمریکا، بیستمین دوره جشنواره بین‌المللی «ریور» در ایتالیا نیز شده است.

در خلاصه داستان «زیور» آمده است: «زیور، مسئول خوابگاه دختران است. او شبی با دانشجویی که دیر به خوابگاه آمده، درگیر می‌شود.»

یاسمن نصیری، تارا قبادی، عاطفه آزموده، فردین قادری، الهام بنی‌هاشم، امیر بهرامی، مریم بخشی و زینب بخشی در این فیلم کوتاه به ایفای نقش پرداخته‌اند و پخش بین‌الملل اثر بر عهده ماداکتو پیکچرز است.

عوامل فیلم کوتاه «زیور» عبارتند از نویسنده و کارگردان: صباح محمدی، تهیه‌کننده: انجمن سینمای جوانان ایران دفتر کردستان و صباح محمدی، مدیر فیلم‌برداری: حامد بقائیان، تدوین: مرجان طبسی، صدابردار: سامان شهامت، مجید نجاتی، صداگذار: محمد قاسمی، طراح صحنه و لباس: لیلا طاهری، مدیر تولید: لیدا انصاری، دستیار کارگردان: عاطفه آزموده، موسیقی: سهراب کرم رودی، گریم: مهدی صیاد، عکاس: نازنین سلامیان، پوستر: متین خیبلی و مشاور رسانه‌ای: علی کشاورز.