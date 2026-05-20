مولایی: پروژه خوابگاه ۴۰۰ نفره علوم پزشکی اردبیل در حال اجرا است

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام مولایی صبح چهارشنبه در تور خبری دانشگاه علوم پزشکی، در خصوص خوابگاه پروژه خوابگاه ۴۰۰ نفره علوم پزشکی گفت: اجرای این پروژه در راستای نقشه جامع ۷۳ هکتاری مجتمع دانشگاه علوم پزشکی است که شروع مطالعات آن در سال ۹۸ بود وامسال در حال احیا است.
وی افزود: اینپروژه جزو پروژههای ملی است وبرآورد می شود بعد از ۲۴ ماه به شرط تخصیص اعتبار به اتمام برسد.
معاون فرهنگی ودانشجویی علوم پزشکی اردبیل گفت: دانشجویان علوم پزشکی جزو نخبگان مملکت هستند و باید با امکانات مناسب و شایسته درس بخوانند.
مولایی اضافه کرد: این خوابگاه در مرحله فونداسیون بوده و امیدواریم به زودی وارد مرحله دوم شود. تخصیص اعتبار تا به امروز انجام شده و برای ادامه اعتبار نیز تلاشمی کنیم.
