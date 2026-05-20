  1. استانها
  2. اردبیل
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۵۷

مولایی: پروژه خوابگاه ۴۰۰ نفره علوم پزشکی اردبیل در حال اجرا است

مولایی: پروژه خوابگاه ۴۰۰ نفره علوم پزشکی اردبیل در حال اجرا است

اردبیل- معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در خصوص پروژه خوابگاه ۴۰۰ نفره علوم پزشکی گفت: این خوابگاه بعد از سالها توقف در حال اجرا است.

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام مولایی صبح چهارشنبه در تور خبری دانشگاه علوم پزشکی، در خصوص خوابگاه پروژه خوابگاه ۴۰۰ نفره علوم پزشکی گفت: اجرای این پروژه در راستای نقشه جامع ۷۳ هکتاری مجتمع دانشگاه علوم پزشکی است که شروع مطالعات آن در سال ۹۸ بود وامسال در حال احیا است‌.

وی افزود: این‌پروژه جزو پروژه‌های ملی است وبرآورد می شود بعد از ۲۴ ماه به شرط تخصیص اعتبار به اتمام برسد.

معاون‌ فرهنگی ودانشجویی علوم پزشکی اردبیل گفت: دانشجویان علوم پزشکی جزو نخبگان مملکت هستند و باید با امکانات مناسب و شایسته درس بخوانند.

مولایی اضافه کرد: این خوابگاه در مرحله فونداسیون بوده و امیدواریم به زودی وارد مرحله دوم شود. تخصیص اعتبار تا به امروز انجام شده و برای ادامه اعتبار نیز تلاش‌می کنیم.

کد مطلب 6835755

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها