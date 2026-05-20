نقدعلی:تعرض به میراث جهانی اصفهان پرده نفاق مدعیان حقوق بشر را کنار زد

به گزارش خبرنگار مهر،حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی پیش از ظهر چهارشنبه در همایش بزرگداشت هفته میراث فرهنگی که صبح چهارشنبه با حضور سید رضا صالح امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور، پیشکسوتان، مرمتگران و فعالین این حوزه برگزار شد با تبیین ماهیت جبهه استکبار اظهار کرد: در جهان امروز کفر و نفاق دو مقوله جداگانه نیستند و عالم کفر با استفاده از ابزار نفاق، اقدامات خصمانه خود را پیش می‌برد. در حالی که ظاهر ادعای دشمن حمله به اماکن نظامی و تضعیف قدرت سیاسی ایران است، شاهدیم که مدارس و زیرساخت‌های غیرنظامی مورد هجمه قرار می‌گیرند که این مسئله به خوبی پرده نفاق آنان را در مقابل جهانیان کنار می‌زند.

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان با اشاره به جایگاه ویژه اصفهان در عرصه جهانی گفت: استان اصفهان به لحاظ گستره و حجم تعرضات دشمن در شرایط جنگی فعلی، رتبه نخست را در میان استان‌های کشور دارد. اصفهان متعلق به یک شهر یا کشور نیست، بلکه میراثی متعلق به کل بشریت است و شایسته است این تعرضات به صورت جهانی محکوم شود.

وی با تأکید بر لزوم نقش‌آفرینی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در این حوزه اظهار کرد: این مسئولیت سنگین بر دوش وزارت میراث فرهنگی قرار دارد تا صدای مظلومیت و جنایت علیه بافت‌های تاریخی و میراث تمدنی ایران را به گوش جهانیان برساند.

نقدعلی افزود: در دو بعد رسانه‌ای و حقوقی باید تلاش‌های مضاعفی صورت گیرد تا حقانیت ایران ثابت شود و اگرچه پیگیری‌های حقوقی در کوتاه‌مدت دشوار به نظر می‌رسد، اما باید به عنوان یک مسیر درازمدت با استفاده از ظرفیت‌های مجلس شورای اسلامی، کانون وکلا و مرکز وکلا با جدیت دنبال شود.

این نماینده مجلس با اشاره به ضرورت اولویت‌بخشی به حوزه میراث در تخصیص اعتبارات بیان کرد: با وجود شرایط جنگی و لزوم تمرکز بر مسائل دفاعی، آثار تاریخی باید در کانون توجه وزارتخانه قرار گیرند.

وی با انتقاد از وضعیت برخی ادارات میراث فرهنگی در شهرستان‌ها از جمله کاشان تصریح کرد: اینکه بافت‌های تاریخی عظیم با وجود دارا بودن ظرفیت‌های اقتصادی همتراز با نفت، در ساختارهای اداری تضعیف شده‌اند، نیازمند بازنگری جدی است.

حجت‌الاسلام نقدعلی با تقدیر از حضور وزیر میراث فرهنگی در اصفهان خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود با همکاری وزارتخانه و رفع موانع موجود از جمله مشکلات مربوط به بهره‌برداری از آثار، زمینه شکوفایی بیش از پیش ظرفیت‌های گردشگری و میراثی استان اصفهان فراهم شود تا این داشته‌های ارزشمند بتوانند جایگاه واقعی خود را در اقتصاد کشور و عرصه بین‌المللی بیابند.