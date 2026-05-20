اعتصاب غذای اعضای ناوگان صمود در اعتراض به سرکوبگری تل آویو 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی 21، «ناوگان جهانی صمود» اعلام کرد که بیش از 87 فعال عضو این ناوگان در اعتراض به ربوده شدنشان توسط رژیم صهیونیستی و اعلام همبستگی با 9500 اسیر فلسطینی در زندانهای آن، دست به اعتصاب غذا زدهاند.
این ناوگان در پستی در حساب خود در پلتفرم «ایکس» نوشت که در اعتراض به این ربایش غیرقانونی و در اعلام همبستگی با بیش از 9500 اسیر فلسطینی که در زندانهای رژیم صهیونیستی محبوس هستند، حداقل 87 شرکتکننده اعتصاب غذا کردهاند.
ناوگان جهانی صمود خواستار آزادی تمامی بازداشتشدگان توسط مقامات صهیونیست شد و از دولتهای جهان خواست تا این اقدام را که «دزدی دریایی» محسوب میشود، محکوم کنند.
این ناوگان همچنین خواستار رفع محاصره نوار غزه، آزادی تمامی ربوده شدگان از ناوگان صمود و همچنین تمامی اسرای فلسطینی شد.
اواخر سهشنبه شب، وزارت خارجه رژیم صهیونیستی در بیانیهای اذعان کرد که تمامی 430 فعال «ناوگان جهانی صمود» را ربوده و آنها را به کشتیهای خود منتقل کرده است.
این بیانیه افزود: تمامی 430 فعال به کشتیهای اسرائیلی منتقل شدهاند و در راه سرزمینهای اشغالی هستند.
این ناوگان شامل حدود ۵۰ کشتی و ۴۲۸ فعال از ۴۴ کشور است و با ۵۴ قایق از بندر مارماریس ترکیه حرکت کرده بود تا برای شکستن محاصره نوار غزه که از سال ۲۰۰۷ اعمال شده تلاش کند.
در پی توقیف کشتیهای «ناوگان جهانی صمود» توسط رژیم صهیونیستی و بازداشت فعالان آن، از جمله شهروندان مراکشی، تجمعهای اعتراضی در شهرهای مختلف مراکش برگزار شد.
شب گذشته، فعالان مراکشی در مقابل ساختمان پارلمان در رباط، با برگزاری تجمعی اعتراضی، اقدام ارتش صهیونیستی در توقیف کشتیهای ناوگان و بازداشت فعالان را محکوم کردند. این تجمع به دعوت «گروه اقدام ملی برای فلسطین» برگزار شد و شرکت کنندگان پرچمهای فلسطین و مراکش را در دست داشتند.
معترضان با سر دادن شعارهایی در حمایت از فلسطین و محکومیت رژیم صهیونیستی، خواستار آزادی بازداشت شدگان و پایان اقدامات علیه ناوگان شدند. در میان شعارها، محکومیت عادیسازی روابط و حمایت از مقاومت فلسطین نیز دیده میشد.
۱۰ شهروند مراکشی شرکت کننده در این ناوگان از سوی رژیم صهیونیستی بازداشت شدهاند. همچنین برگزارکنندگان تجمع اعلام کردند که فعالان مراکشی در بازداشت، در اعتراض به این اقدام، دست به اعتصاب غذای نامحدود زدهاند.
