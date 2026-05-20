به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری یانووستی، دولت ایتالیا با صدور بیانیه ای اعلام کرد: در پی بازداشت فعالان حامی فلسطین (ناوگان صمود) و انتشار ویدئویی از سوی ایتامار بنگویر، وزیر امنیت داخلی این رژیم در این ارتباط، سفیر اشغالگران قدس در رم را احضار خواهد کرد.
از سوی دیگر، خبرگزاری آناتولی نیز خبر داد: نخستوزیر ایتالیا خواستار عذرخواهی اسرائیل به خاطر بدرفتاری با فعالان بازداشت شده در ناوگان جهانی صمود شد و اعلام کرد که سفیر اسرائیل را برای ادای توضیحات احضار میکند.
گفتنی است نیروی دریایی رژیم صهیونیستی سابقه طولانی در تقابل نظامی با ناوگانهای مردمی شکست محاصره غزه دارد که خونینترین و شاخصترین آنها، حمله سال ۲۰۱۰ به ناوگروه آزادی و کشتی ترکیهای «ماوی مرمره» بود و به کشته شدن ۱۰ فعال حقوق بشر و تیرگی شدید روابط دیپلماتیک تلآویو و آنکارا منجر شد.
