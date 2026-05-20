به گزارش خبرنگار مهر، محمد دهقان ظهر چهارشنبه در مراسم دومین سالگرد شهادت آیتالله رئیسی و شهدای خدمت در رشت با بیان اینکه رهبر شهید ۱۰ سال در کنار امام خمینی(ره) شاگردی کرد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی ۳۷ سال رهبری کشور را برعهده داشت، اظهار کرد: رهبر شهید شخصیتی بوده که هیچ نقطه خاکستری و منفی در زندگیاش دیده نمیشود
معاون حقوقی رئیسجمهور در دولت سیزدهم با اشاره به اینکه رهبر شهید انقلاب در عرصه علمی به اوج رسیده بود، افزود: ایشان در عرصههای اخلاقی، تقوا، پرهیزکاری، شبزندهداری، عمق بصیرت، دشمن شناسی، کشورداری و مدیریت سرآمد بود و عبور کشور از میان طوفانی که در این سالها بر کشور تحمیل شد، با تدابیر او ممکن شد
وی تصریح کرد: اگر این تدابیر نبود، هر یک از این دشمنیها میتوانست کشور را زمین بزند و ملت را دچار تجربه و بردگی کند.
دهقان با بیان اینکه از هنرهای امام فقید و شهید، تربیت انسانهای بزرگ برای اداره کشور بود، گفت: هر کدام از فرماندهان شهید، از عجایب و انسانهای بزرگی بودند که در مکتب امام تربیت یافتند؛ برخی نامشان چون سردار سلیمانی مطرح میشود و برخی نیز در جنگ رمضان مطرح میشوند.
وی تصریح کرد: انسانهای باتقوا، شجاع، سلحشور و مقاوم در برابر دشمن، از دل همین مکتب بیرون آمدند و امثال اینها باید از این مسیر بگذرند تا تربیت شوند.
معاون حقوقی رئیسجمهور در دولت سیزدهم با بیان اینکه یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی این بود که لایه بزرگی از انسانهای بزرگ در دامن این انقلاب پرورش یافتند، اظهار کرد: پرورش یافتگان در مکتب انقلاب با اتصال به منبع فکر، به جایگاهی بلند برای پرواز رسیدند.
وی گفت: یکی از این سربازان، شهید آیتالله رئیسی بود؛ او به اوج درجه انسانیت رسیده بود، خادمالرضا بود، مردمی، مجاهد، خستگیناپذیر، اهل تحول و ولایتمدار بود و مو به مو مطالب امام شهید را استماع میکرد.
دهقان با اشاره به اینکه مجموعهای از سجایای اخلاقی ارزشمند و ویژگیهای برجسته در خدمت به مردم در وجود شهید رئیسی جمع شده بود، اظهار کرد:شهید رئیسی شجاع، صبور، اهل مدارا با مخالفان، آبرودار، آبرومند و پرکار بود و شاید هیچ شخصیتی به اندازه امام شهید درباره آیتالله رئیسی مطلب نگفته باشد.
وی با بیان اینکه شهید رئیسی با جهاد خستگیناپذیر، ایران را به ریل درست بازگرداند، افزود: شهید رئیسی دنبال آفرین گفتن مردم نبود، کار جهادی میکرد و خستگیناپذیر بود؛ او اهل آفرینگفتنطلبی نبود، بااخلاص، خوشطبع، خوشطینت و شبانهروز در میدان خدمت حاضر بود و در برابر مواضع انقلابی صراحت داشت.
معاون حقوقی رئیسجمهور در دولت سیزدهم با بیان اینکه شهید رئیسی فروش بشکه نفت را به سرعت پیش برد، رشد اقتصادی ۴.۵ درصدی را در ریل درست قرار داد،گفت: پیوستن ایران به شانگهای پس از سالها معطلی از جمله اقدامات مهم آن دوره بود؛ همچنین ظرفیتهای اقتصادی کشور، از جمله ظرفیتهای ریلی و جادهای، باید عملیاتی شود
وی با گرامیداشت یادو خاطره شهدای شهید خدمت یکی از مهمترین کارهای آن دولت شهید رئیسی را سیاست خارجی دانست و گفت: این امر بدون نقشآفرینی شهید امیرعبداللهیان ممکن نبود.
