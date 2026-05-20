به گزارش خبرنگار مهر، آیین بزرگداشت سالگرد شهادت آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی و همراهان وی در سانحه پرواز اردیبهشت در گلستان شهدای اصفهان برگزار می‌شود.

این مراسم معنوی با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور مردمی و شهدای خدمت با حضور اقشار مختلف مردم، مسئولان و دلدادگان نظام اسلامی برگزار خواهد شد.

در این مراسم که به پاس قدردانی از مجاهدت‌های بی‌وقفه خادم‌الرضا(ع) و همراهان شهیدش برگزار می‌شود، محسن منصوری، معاون اجرایی رئیس‌جمهور شهید به عنوان سخنران ویژه به تبیین ویژگی‌های مکتب مدیریتی شهید رئیسی و خدمات بی‌شائبه وی به ملت ایران خواهد پرداخت.

همچنین، این آیین با نوای گرم مداحان اهل‌بیت(ع) و اجرای حماسه‌سرایی در رثای شهدای خدمت همراه خواهد بود.

این مراسم پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت‌ماه، ساعت ۱۶ در سالن بزرگ گلستان شهدا برپا خواهد شد.

حضور عموم شهروندان، خانواده‌های معزز شهدا و ایثارگران در این مراسم، تجدید پیمانی دوباره با آرمان‌های انقلاب اسلامی و راهِ روشن شهدای خدمت خواهد بود.