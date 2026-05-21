۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۴۴

حبیبی: خدمات شبانه‌روزی و تواضع شهید رئیسی در اذهان مردم ماندگار است

کرمانشاه- استاندار کرمانشاه با تسلیت سالگرد شهادت شهدای پرواز اردیبهشت گفت: آیت‌الله رئیسی مدیر متواضع، خادم و مردم‌داری بود که خدمات بزرگی به جامعه ارائه داد.

منوچهر حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تسلیت فرارسیدن سالگرد شهادت خادم‌الرضا (ع) و شهدای همراه ایشان اظهار کرد: شهادت مظلومانه و جان‌سوز رئیس‌جمهور هجرت‌کرده و هیئت همراه، ضایعه‌ای سنگین برای نظام و میهن اسلامی بود؛ عزیزانی که جان خود را در مسیر اعتلای کشور و خدمت به محروم‌ترین نقاط مرزی فدا کردند.

وی با تبیین سیره مدیریتی مکتب شهید رئیسی افزود: آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی الگوی بارز و عینی یک کارگزار منبعث از تراز انقلاب اسلامی بود که خدمات بسیار بزرگ، ماندگار و زیربنایی را در طول دوران کوتاه اما پربرکت مدیریتی خود به آحاد مردم و جامعه اسلامی ارائه داد.

حبیبی با تاکید بر شبانه‌روزی بودن مجاهدت‌های دولت سیزدهم خاطرنشان کرد: تلاش‌های جهادی و بی‌وقفه شهید رئیسی به صورت شبانه‌روزی و بدون وقفه دنبال می‌شد و همین حضور میدانی و پیوسته در پهنه جغرافیا، نام ایشان را در تاریخ کشور ثبت کرد.

استاندار کرمانشاه در پایان با گرامی‌داشت یاد و خاطره مجاهدت‌های تمامی شهدای پرواز اردیبهشت، برای روح بلند و ملکوتی خادم جمهور و همراهان شهیدش درود و سلام و صلوات الهی را مسئلت کرد.

