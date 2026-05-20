کارگران سامسونگ اعتصاب می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، چنین اعتراضی سلامت اقتصاد کره جنوبی را تهدید می دهد و ممکن است به ذخیره تراشه جهان آسیب برساند. البته، پس از از سرگیری مذاکرات در اواخر بعد از ظهر چهارشنبه به وقت کره جنوبی که اکنون با میانجیگری کیم یانگ هون، وزیر کار، انجام می‌شود، امیدها برای دستیابی به توافق در آینده‌ای نه چندان دور زنده ماند.

«چوی سئونگ هو» رهبر اتحادیه کارگری به خبرنگاران اعلام کرد پیشنهاد نهایی توسط رئیس «کمیسیون ملی روباط کار» پذیرفته شده اما اعتصاب ۱۸ روزه همچنان انجام می شود زیرا مدیریت شرکت هنوز درباره یک خواسته اصلی کوتاه نیامده است.

او در این باره گفت: می خواهم از عموم مردم عذرخواهی کنم زیرا با وجود دادن بیشترین امتیازات ممکن، نتوانستم نتیجه خوبی کسب کنم. ما تا زمانیکه به توافقی طی دوره اعتصاب دست نیابیم، تلاش هایمان را متوقف نمی کنیم.

سامسونگ در بیانیه ای اعلام کرد اتحادیه روی درخواست های غیرقابل قبول اصرار دارد که شامل حجم پاداش برای واحدهای خسارت زا است. در بیانیه شرکت آمده است: دلیل اینکه توافق به دست نمی آید آن است که درخواست های بیش از حد اتحادیه اصول بنیادین مدیریت شرکت را نقض می کند.