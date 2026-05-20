به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محی‌الدین مکارم شیرازی ظهر چهارشنبه در آیین رونمایی از مجموعه «منظومه فکری آیت‌الله‌العظمی مکارم شیرازی» که در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد، با ابلاغ سلام و پیام آیت‌الله مکارم شیرازی به حاضران اظهار کرد: ایشان علاقه‌مند بودند شخصاً در این مراسم حضور یابند و از تلاش‌های پژوهشگران و دست‌اندرکاران این اثر علمی قدردانی کنند، اما به دلیل برخی ملاحظات و شرایط، امکان حضور برای ایشان فراهم نشد و سلام و تشکر ویژه خود را به همه عوامل ابلاغ کردند.



حجت‌الاسلام والمسلمین مکارم شیرازی افزود: آغاز شکل‌گیری این مجموعه با پیگیری‌های حجت‌الاسلام ملکی انجام شد و در ادامه با مدیریت علمی آیت‌الله رشاد و تلاش‌های حجت‌الاسلام خسروپناه به مرحله نهایی رسید و در نهایت این اثر به عنوان یک مجموعه منسجم علمی تدوین شد.



وی ادامه داد: آیت‌الله مکارم شیرازی همواره نسبت به تلاش‌های صورت‌گرفته در این پروژه توجه ویژه داشتند و بر زحمات پژوهشگران و تدوین‌کنندگان این اثر تأکید و قدردانی کردند.



فرزند این مرجع تقلید با اشاره به جایگاه شخصیت‌های بزرگ علمی در تاریخ اظهار کرد: معمولاً شناخت عمیق از ابعاد شخصیتی بزرگان، در گذر زمان و از نگاه نسل‌های بعدی شکل می‌گیرد و بسیاری از ظرایف شخصیت آنان در زمان حیات به‌طور کامل درک نمی‌شود.



حجت‌الاسلام والمسلمین مکارم شیرازی با اشاره به شرایط حساس پس از شهادت رئیس‌جمهور و همراهانش تصریح کرد: در روزهایی که جامعه با التهاب و نگرانی مواجه بود، پیام‌ها و مواضع آیت‌الله مکارم شیرازی نقش مهمی در ایجاد آرامش عمومی داشت و حتی یک سخنرانی کوتاه چند دقیقه‌ای از ایشان توانست فضای ملتهب جامعه را تا حد زیادی آرام کند.



وی با بیان اینکه شخصیت این مرجع تقلید دارای ابعاد گسترده علمی، اخلاقی و اجتماعی است، گفت: آنچه در قالب این مجموعه تدوین شده، بخش علمی شخصیت ایشان است، اما ابعاد رفتاری، اخلاقی و مدیریتی نیز نیازمند تبیین و پژوهش مستقل و نظام‌مند است.



فرزند آیت‌الله مکارم شیرازی یکی از ویژگی‌های برجسته ایشان را شجاعت در بیان حق دانست و اظهار کرد: بسیاری از افراد ممکن است حقیقتی را تشخیص دهند اما در بیان آن دچار تردید شوند، در حالی که ایشان همواره بر اساس وظیفه شرعی و مسئولیت دینی در بیان دیدگاه‌های خود صراحت داشته‌اند.



وی ادامه داد: توجه دقیق به نیازهای واقعی جامعه از دیگر ویژگی‌های برجسته این مرجع تقلید است و بسیاری از آثار علمی و فعالیت‌های فرهنگی ایشان بر اساس همین نیازسنجی شکل گرفته است.



حجت‌الاسلام والمسلمین مکارم شیرازی با اشاره به تألیف کتاب مدیریت در اسلام اظهار کرد: این اثر در پی درخواست برخی مسئولان و فرماندهان برای معرفی منبع آموزشی در حوزه مدیریت اسلامی شکل گرفت و پس از بررسی منابع موجود، ایشان شخصاً اقدام به تألیف این کتاب کردند.



وی افزود: تدوین تفسیر نمونه نیز در همین مسیر و بر اساس نیازهای فکری و فرهنگی جامعه انجام شد و این رویکرد در سایر آثار و فعالیت‌های علمی ایشان نیز قابل مشاهده است.



فرزند آیت‌الله مکارم شیرازی همچنین به نقش مجله مکتب اسلام اشاره کرد و گفت: این مجله در آغاز فعالیت خود با درک محدود برخی مواجه بود، اما در ادامه به بستری مهم برای تربیت نیروهای فرهنگی و علمی تبدیل شد و امروز آثار و برکات آن در جامعه علمی و حوزوی مشهود است.



وی در پایان تأکید کرد: همان‌گونه که منظومه فکری آیت‌الله مکارم شیرازی تدوین شده است، ضروری است سیره عملی، اخلاقی و مدیریتی ایشان نیز به‌صورت مستقل و نظام‌مند توسط شاگردان و پژوهشگران جمع‌آوری و تبیین شود تا تصویر جامع‌تری از این شخصیت علمی و دینی در اختیار نسل‌های آینده قرار گیرد.