به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان مقیمی ظهر چهارشنبه در جلسه بررسی کارشناسی و بازنگری طرح هادی روستای لاسک با اشاره به بلاتکلیفی سد لاسک در طول سه دهه اخیر و تأثیر منفی آن بر زندگی روزمره مردم اظهار کرد: حدود ۳۰ سال به بهانه اجرای سد لاسک، محدودیت‌هایی بر زندگی مردم اعمال شد؛ در حالی که نه سدی احداث گردیده و نه امکان توسعه زیرساخت‌های منطقه فراهم شد.

مقیمی در ادامه افزود: خوشبختانه با پیگیری‌های قانونی و مساعدت دکتر حق‌شناس، استاندار محترم، و همکاری دکتر معصومی نماینده محترم، در جلسه شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان گیلان، تمامی محدودیت‌های ناشی از بلاتکلیفی سد لاسک بر زندگی مردم منطقه برداشته شد و در نخستین گام، شاهد برگزاری جلسه بازنگری طرح هادی روستای لاسک هستیم.

وی با تأکید بر اهمیت و جایگاه مردم در نظام مردم‌سالار دینی و قوام و دوام آن خاطرنشان کرد: پس از ۳۰ سال، همگان به این نتیجه رسیدند که حق با مردم بوده است. اکنون هم با توجه به عقب‌ماندگی‌های موجود، لازم است در بازنگری طرح هادی روستا، نگرانی‌های مردم برطرف شود و در اجرای طرح هادی طرح و ارائه سایر خدمات زیربنایی و رفاهی، برنامه‌ریزی‌ها به‌گونه‌ای انجام گیرد که بخشی از مافات گذشته جبران و رضایت نسبی مردم جلب شود.

فرماندار شفت همچنین با اشاره به بلاتکلیفی شهروندان روستای پیرده در یک دهه اخیر اظهار داشت: از سال ۱۳۹۶ تاکنون، روستای پیرده عملاً فاقد شورای اسلامی و دهیاری بوده و الحاق آن به طرح جامع شهر شفت نیز با موانعی روبه‌رو شده است. از سوی دیگر، شهروندان علی‌رغم دارا بودن کاربری مسکونی، امکان احداث واحد مسکونی و دریافت پروانه ساخت را نداشتند.

وی تصریح کرد: با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و پیگیری‌های انجام‌شده، مقرر شد در محدوده حریم شهر، شهرداری شفت و در خارج از حریم شهر، بخشداری مرکزی نسبت به صدور پروانه ساخت برای متقاضیان اقدام نمایند.

مقیمی در پایان اظهار داشت: الحاق روستای پیرده به طرح جامع شهر شفت با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، در دستور کار در سال جاری قرار دارد و لازم است شهرداری و اداره کل راه و شهرسازی استان با اهتمام جدی‌تری نسبت به حل مشکلات شهروندان اقدام نمایند.