عده ای به دلیل منافع سیاسی با اجرای پروژه سد لاسک مخالفت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه چند تن از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان گیلان با حضور در شهرستان شفت در نشست بررسی مسائل و مشکلات این شهرستان که در سالن میرزای شفتی فرمانداری این شهرستان برگزار شد شرکت کردند.

نماینده فومن و شفت در مجلس در این جلسه با اشاره به وضعیت اقتصادی و معیشت مردم، اظهار کرد: متأسفانه این روند از سوی دشمنان به جنگ روانی و یأس و ناامیدی تبدیل شده است.

حجت الاسلام محمد مهدی افتخاری با اشاره به اینکه جنگ روانی دشمن در روزهای گذشته، گفت: هدف آنها جنگ نیست زیرا اقتدار نیروهای بسیجی، سپاهی، ارتش و نیروهای مسلح ما چنین اجازه به آنها نمی‌دهد وضعیت امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی با ۴۰ سال گذشته و دفاع مقدس قابل مقایسه و پیش‌بینی نیست.

وی در ادامه با تأکید بر لزوم توجه مسئولان به مطالبات مردم، افزود: اگر فردی به دستگاه‌های اجرایی مراجعه کرده و با خستگی و عدم پاسخگویی از سوی مسئولان مواجه شود ضرر آن به همه جامعه باز می‌گردد آنچه که مهم است مسئولان باید خود را وقف مردم کنند تا مشکلات موجود رفع شود.

افتخاری با اشاره به موضوع آغاز عملیات پروژه سد لاسک و حواشی آن، بیان کرد: من خود مدافع محیط زیست هستم و هرگز اجازه اجرای پروژه‌ای که به سرمایه ملی آسیب وارد کند را نخواهم داد اما در زمینه اجرای پروژه سد لاسک عده‌ای برای رسیدن به منافع سیاسی خود از احساسات مردم در این زمینه استفاده می‌کنند.

وی با بیان اینکه در حوزه محیط زیست حرف‌های زیادی برای گفتن وجود دارد به ویژه در شهرستان شفت و فومن که دارای زیبایی‌های طبیعی و جنگلی بسیاری است، تصریح کرد: عده‌ای برای اینکه منافع خود در این حوزه را از دست ندهند مشکلات مردم منطقه و به ویژه کشاورزان را برای تأمین آب نادیده گرفته و اجرای این پروژه را به ضرر محیط زیست می‌دانند.

نماینده فومن و شفت در مجلس تأکید کرد: برای اجرای این پروژه چندین سال کارشناسی شده و تمامی جوانب و ابعاد آن نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

نظارت مستمر محیط زیست و منابع طبیعی بر اجرای پروژه سد لاسک

در ادامه این جلسه مدیرکل محیط زیست گیلان با اشاره به پروژه سد لاسک، اظهار کرد: اجرایی شدن این پروژه در طول ۱۰ سال گذشته برای استان و شهرستان شفت چالش‌های را ایجاد کرده است.

قربانعلی محمدپور با بیان اینکه برای اجرای این پروژه مکان‌های مختلفی در منطقه لاسک و مناطق بالادستی آن معرفی شد، افزود: با پیگیری صورت گرفته و کار کارشناسی شده با در نظر گرفتن حق آبه زیست محیطی تالاب انزلی مجوز اجرای این پروژه از کمیته ملی ارزیابی سازمان محیط زیست اخذ و به دستگاه مربوطه ابلاغ کنیم.

وی با تأکید بر اینکه محیط زیست و منابع طبیعی به صورت مستمر بر روند اجرای این پروژه نظارت می‌کنند، گفت: در صورت بروز هر گونه تخلف با متخلفات برخورد خواهد شد.

مدیرکل محیط زیست گیلان همچنین به موضوع بازنگری طرح هادی ۹ روستای شهرستان شفت نیز اشاره و بیان کرد: بخشی از این روستاها که در طرح قرار دارند جز اراضی ملی و حتی جنگلی هستند متأسفانه مصوبه نیز وجود دارد لذا نیازمند بازنگری در این زمینه هستیم.