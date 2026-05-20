به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز چهارشنبه در حاشیه مراسم بزرگداشت شهدای خدمت در مصلی تبریز اظهار داشت: سی‌ام اردیبهشت ١۴٠٣ آذربایجان شرقی و کل ایران با ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر مواجه شد که در آن علاوه بر شهادت رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و هیئت همراه، مردم آذربایجان شرقی امام جمعه و استاندار خودشان را از دست دادند.

وی با بزرگداشت امام جمعه شهید تبریز گفت: آیت الله آل هاشم نماد مردم‌داری و تدین بود و به همین دلیل محبوبیت ویژه ای در میان مردم آذربایجان داشت.

استاندار آذربایجان شرقی تاکید کرد: همچنین دکتر رحمتی استاندار فقید آذربایجان شرقی با روحیه مردمی و خستگی‌ناپذیر در مدت کوتاهی جایگاه ویژه ای در میان مردم یافته بود.

سرمست در پایان گفت: مراسم بزرگداشت این شهیدان، در واقع در جهت پاسداشت ارزش‌ها و تجلیل از اصل خدمت‌رسانی است. همه ما وظیفه داریم یاد و نام شهدای خدمت را گرامی بداریم.