به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز چهارشنبه در حاشیه مراسم بزرگداشت شهدای خدمت در مصلی تبریز اظهار داشت: سیام اردیبهشت ١۴٠٣ آذربایجان شرقی و کل ایران با ضایعهای جبرانناپذیر مواجه شد که در آن علاوه بر شهادت رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و هیئت همراه، مردم آذربایجان شرقی امام جمعه و استاندار خودشان را از دست دادند.
وی با بزرگداشت امام جمعه شهید تبریز گفت: آیت الله آل هاشم نماد مردمداری و تدین بود و به همین دلیل محبوبیت ویژه ای در میان مردم آذربایجان داشت.
استاندار آذربایجان شرقی تاکید کرد: همچنین دکتر رحمتی استاندار فقید آذربایجان شرقی با روحیه مردمی و خستگیناپذیر در مدت کوتاهی جایگاه ویژه ای در میان مردم یافته بود.
سرمست در پایان گفت: مراسم بزرگداشت این شهیدان، در واقع در جهت پاسداشت ارزشها و تجلیل از اصل خدمترسانی است. همه ما وظیفه داریم یاد و نام شهدای خدمت را گرامی بداریم.
