منطق نظام جمهوری اسلامی «لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ» است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید ضیاءالدین آقاجان‌پور، صبح چهارشنبه در آئین گرامیداشت دومین سالگرد شهادت شهدای خدمت با اشاره به منطق قرآنی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی ایران، تأکید کرد: ملت ایران در برابر دشمنان هیچگاه زانو نخواهد زد.

وی با بیان اینکه پذیرش فقدان یاران بزرگ انقلاب سخت و جانکاه است، به خاطره‌ای از بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: پس از شهادت آیت‌الله دکتر بهشتی و جمعی از یاران امام، وقتی مردم در حسینیه جماران بر سر و سینه می‌زدند، امام خمینی(ره) با استناد به آیه «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ» فرمودند منطق ما، منطق اسلام و قرآن است. همه از خداییم و همه به سوی او بازمی‌گردیم.

آقاجان‌پور با اشاره به تشییع بی‌سابقه پیکر شهدای خدمت در تبریز، خاطرنشان کرد: سیل میلیونی جمعیت در آذربایجان شرقی نشان‌دهنده عشق و ارادت مردم به ولایت و شهداست. مردم با گریه و ناله، فراق امام جمعه محبوب خود را تاب نمی‌آوردند، اما در عین حال بر اساس منطق قرآنی قیام کردند.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع با تأکید بر اینکه نظام جمهوری اسلامی در یک کلمه قرآنی خلاصه می‌شود، افزود: قرآن می‌فرماید «لَا تَظْلِمُونَ وَ لَا تُظْلَمُونَ»؛ یعنی ما به هیچ ملتی ظلم نمی‌کنیم، اما در برابر تجاوز و ظلم دشمنان با قوت می‌ایستیم و از هیچ قدرتی هراس نداریم.

وی با اشاره به تهدیدات اخیر رئیس‌جمهور آمریکا، تصریح کرد: ترامپ نمی‌فهمد که قدرت ایران پشتوانه‌اش خداست. خداوند در قرآن وعده داده اگر دین او را یاری کنید، شما را یاری می‌کند و گام‌هایتان را استوار می‌دارد.

هیچ کس مجاز نیست از حقوق مسلم ملت ایران عقب‌نشینی کند

حجت الاسلام آقاجان‌پور با بیان اینکه دشمنان به دنبال به زانو درآوردن ملت ایران هستند، خطاب به مردم گفت: هیچ کس مجاز نیست از حقوق مسلم ملت ایران عقب‌نشینی کند. قوای سه‌گانه در برابر دشمنان متحد و یکپارچه هستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به شخصیت و ویژگی‌های اخلاقی شهید آیت‌الله آل‌هاشم، امام جمعه فقید تبریز اشاره کرد و گفت: راز محبوبیت او عشق به خدا، رهبر، مردم و گوش شنوا داشتن برای حل مشکلات بود و ساعت‌ها پای درد دل مردم می‌نشست و شخصاً برای گره‌گشایی اقدام می‌کرد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع در پایان با تأکید بر جاودانگی شهدا، افزود: شهید رئیسی، شهید آل‌هاشم، شهید رحمتی، شهید نصیرزاده و دیگر شهدای خدمت بر اساس منطق قرآن قیام کردند، تا آخرین نفس خدمت کرده و جاودانه شدند. ما نیز همچون شهدا، راست قامتان جاودانه تاریخ خواهیم ماند و در برابر دشمنان سازش نخواهیم کرد.