یزد رتبه پنجم باروری کشور؛ کنشگران جمعیت، حلقه‌ وصل حاکمیت و مردم

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه دانش‌یزدی در دومین گردهمایی فعالان و پژوهشگران جوانی جمعیت استان، فعالان جوانی جمعیت را دیده‌بانان آینده جامعه خطاب کرد و اظهار کرد: تلاش شما در آگاه‌بخشی به لایه‌های عمیق اجتماع، مصداق بارز جهاد تبیین است.

وی با ارائه آماری از وضعیت جمعیتی استان افزود: امروز استان یزد در رتبه پنجم باروری کشور قرار دارد و نرخ ولادت در شهرستان‌های ما فراتر از میانگین ملی است.

دانش‌یزدی با تأکید بر لزوم رفع موانع فرزندآوری تصریح کرد: رسالت اصلی ما این است که صدای رسای خانواده‌ها باشیم و شما فعالان، حلقه‌ وصل حاکمیت و مردم هستید که می‌توانید گره‌های ذهنی و عینی را در مسیر جوانی جمعیت باز کنید.

مدیرکل امور بانوان استانداری یزد، دفاع از جوانی جمعیت را دفاع از حیات ملی برشمرد و افزود: جامعه‌ای که به آینده امیدوار باشد، قطعاً به تداوم نسل می‌اندیشد و کنشگران باید در شناسایی و حل مشکلات خانواده‌های در معرض آسیب پیشرو باشند تا بتوانیم بر چالش‌های جمعیتی غلبه کنیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هدف ما این است که یزد را نه تنها در حوزه صنعت و فرهنگ، بلکه در پویایی جمعیت نیز به یک الگوی تمام‌عیار در کشور تبدیل کنیم. مدیریت ارشد استان در کنار فعالان این حوزه ایستاده است تا مسیر عزت و سربلندی ایران با تکیه بر نیروی انسانی جوان و پرشور ادامه یابد.