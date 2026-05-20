به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، نشست بررسی شاخص «زنان، کسب‌وکار و قانون (WBL)» به ریاست مدیرکل دفتر امور بین‌الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار، با هدف تشکیل کارگروه WBL و شناسایی و رفع چالش‌ها در این شاخص برگزار شد.

در این نشست، ابعاد مختلف حضور زنان در بازار کسب‌وکار، موانع قانونی، چالش‌های اجرایی و راهکارهای ارتقای جایگاه ایران در شاخص WBL مورد بررسی قرار گرفت.



فاطمی در ابتدای این نشست، با اشاره به اهمیت تبیین ظرفیت‌ها و دستاوردهای زنان ایرانی در عرصه اقتصادی، بر ضرورت ارائه تصویری واقعی از وضعیت زنان ایران در مجامع بین‌المللی تأکید کرد و گفت: مقابله با روایت‌های نادرست و سیاه‌نمایی‌ها درباره زنان ایرانی، نیازمند ارائه مستند، دقیق و واقعی از ظرفیت‌ها، پیشرفت‌ها و چالش‌های موجود است.



وی ادامه داد: شناسایی خلأهای قانونی، بررسی فاصله میان قانون و اجرا و احصای موانع حضور زنان در فضای کسب‌وکار، نیازمند همکاری و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی است.



در ادامه این نشست، حاضران ضمن ارائه دیدگاه‌ها و تجربیات خود، بر ضرورت بررسی تخصصی شاخص‌ها و سؤالات WBL، احصای چالش‌های موجود، جمع‌آوری مستندات و ارائه راهکارهای اجرایی برای بهبود شرایط فعالیت اقتصادی زنان تأکید کردند.



در پایان نیز مقرر شد دستگاه‌ها و مجموعه‌های حاضر، نظرات کارشناسی و مستندات مرتبط را برای بررسی‌های تخصصی و تدوین راهکارهای اجرایی به معاونت امور زنان و خانواده ارائه کنند.