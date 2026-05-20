اعلام زمان برگزاری آزمون سراسری یک هفته پیش از امتحانات نهایی تکذیب شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کریمیان درباره زمان برگزاری آزمون سراسری سال ۱۴۰۵، گفت: همانگونه که پیشتر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کردهاست آزمون سراسری حدودا ۲۰ تا ۳۰ روز پس از برگزاری آزمونهای نهایی پایه های یازدهم و دوازدهم آموزش و پرورش برگزار خواهد شد تا متقاضیان فرصت آمادگی مناسبتری داشته باشند.
مشاور رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه این خبر به دلیل سوء برداشت یکی از رسانهها منتشر شده است، گفت: منظور از زمان دقیق برگزاری آزمون در هر یک گروههای آزمایشی، ساعت برگزاری آزمون است که همانند روال آزمون سراسری در همه سالها در کارت ورود به جلسه و حدود یک هفته قبل به اطلاع متقاضیان خواهد رسید.
وی خاطرنشان کرد: در صدر اطلاعیه ثبتنام در آزمون سراسری و همچنین آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو – معلم در دانشگاههای فرهنگیان و تربیتدبیر شهید رجائی سال ۱۴۰۵ نیز تأکید شده است: زمان برگزاری آزمون، به محض فراهم شدن شرایط برگزاری، متعاقباً از طریق تارنمای این سازمان اطلاعرسانی خواهد شد.
