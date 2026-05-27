تحقق الزامات ثبت جهانی قلعه بالا با بهسازی روستا؛ روکش آسفالت انجام شد

محمد رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر، از تکمیل عملیات بهسازی، زیرسازی و روکش آسفالت روستای قلعه‌بالا خبر داد و بیان کرد: این اقدامات در مسیر تحقق ثبت جهانی این روستا انجام گرفته است.

وی ادامه داد: با توجه به مصوبات کارگروه ویژه در استانداری پیرامون پرونده ثبت جهانی روستای قلعه‌بالا تکالیفی نیز برای اداره راه و شهرسازی بیارجمند معین شده است.

رئیس اداره راه و شهرسازی بیارجمند با تاکید به اینکه اقدامات لازم به سرعت در دستور کار قرار گرفت، توضیح داد: احداث پارکینگ در ورودی روستا و همچنین پاکسازی حریم جاده و محیط پیرامون از نخاله‌های ساختمانی اجرا شدند.

رمضانی اظهار کرد: با بسیج امکانات و تلاش کارکنان این اداره، تمامی عملیات‌های محوله با موفقیت به پایان رسید و زیرساخت‌های لازم برای پذیرایی از گردشگران و ارتقای استانداردهای محیطی روستا مهیا شد.

وی ابراز امیدواری کرد: اقدامات انجام شده در کنار تلاش‌های سایر دستگاه‌های اجرایی و دهیاری قلعه‌بالا، بستر مناسبی را برای ثبت جهانی این روستا فراهم آورده و زمینه‌ساز شکوفایی، رونق گردشگری و توسعه اقتصادی منطقه شود.