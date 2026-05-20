فعال برزیلی: حمله اسرائیل به ناوگان «صمود» جنایت جنگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، تیاگو آویلا، فعال برزیلی و عضو کمیته اجرایی ناوگان جهانی «صمود»، در گفتگو با خبرگزاری آناتولی، حمله ارتش رژیم صهیونیستی به ناوگان حامل کمک‌های انسانی برای غزه در آب‌ های بین‌المللی را «جنایت جنگی» توصیف کرد.

آویلا که خود در جریان این مأموریت در بهار ۲۰۲۶ در غرب جزیره کرت یونان بازداشت و به اراضی اشغالی منتقل شده بود، تصریح کرد: حمله به یک مأموریت غیرنظامی، بدون سلاح و صلح‌ آمیز که با هدف شکستن محاصره غیرقانونی غزه انجام شد، بسیار خشم‌آور است.

این فعال برزیلی با اشاره به یورش به ۵۰ شناور این ناوگان، اظهار داشت که تاکنون هیچ تماسی با فعالان بازداشت‌ شده برقرار نشده و هیچ مدرکی مبنی بر سلامت یا وضعیت آنان در دست نیست.

وی افزود: آنچه می‌دانیم این است که ارتشی که نزدیک به ۳ سال است در جریان نسل‌کشی، کودکان را به قتل می‌رساند، اکنون کنترل زندگی بیش از ۴۰۰ نفر از ملیت‌های مختلف را در اختیار دارد.

آویلا با تأکید بر اینکه حمله رژیم صهیونیستی به این ناوگان در برابر دیدگان جهانیان با خشونت شدید صورت گرفته است، از افکار عمومی خواست تا در برابر اقدامات رژیمی که خانه‌ها، مدارس، بیمارستان‌ها و مأموریت‌های بشردوستانه را هدف قرار می‌دهد، سکوت نکنند.

وی در پایان خواستار ایجاد موجی از خشم جهانی علیه این اقدامات غیرقانونی شد.