نخلداران ریگان در انتظار رفع موانع صادراتی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مراد آبیار، در گفتگو با خبرنگاران با تشریح وضعیت تولید خرما در شهرستان ریگان اظهار داشت: اقتصاد و اشتغال ریگان به شدت به کشاورزی وابسته است و تولید سالانه ۷۰ هزار تن خرما، نقش مؤثری در ارزآوری و اقتصاد ملی ایفا میکند.
وی با اشاره به پیگیریهای صورت گرفته از سوی نماینده مردم، استاندار کرمان و معاونت اقتصادی استانداری، افزود: با هماهنگیهای صورت گرفته، تمامی محدودیتهای پیشین برای صادرات خرما برداشته شده و در حال حاضر هیچ گونه منعی برای ارسال این محصول به مقصدهای صادراتی وجود ندارد.
آبیار، با تأکید بر لزوم تدبیر در عرضه محصول افزود: با توجه به در پیش بودن فصل جدید برداشت خرما از ۱۵ مردادماه، تسریع در روند بارگیری و فروش محصول موجود در سردخانهها ضروری است تا از تحمیل هزینههای مازاد نگهداری به کشاورزان جلوگیری شود.
فرماندار ریگان در ادامه با انتقاد از اعمال محدودیتهای فصلی و هیجانی برای صادرات خرما، گفت: خرمای تولیدی شرق استان کرمان ماهیت صادراتی دارد و اعمال ممنوعیتهای مقطعی، موجب انباشت محصول، اختلال در برنامهریزی عرضه و ضرر مستقیم به نخل داران میشود.
وی با بیان اینکه باید میان سهمیه بازار داخلی و ظرفیت صادراتی تمایز قائل شد، خاطرنشان کرد: از مسئولان و تصمیمگیران ملی انتظار میرود با اجتناب از تصمیمات ناگهانی که امنیت اقتصادی نخلداران را تهدید میکند، بسترهای لازم را برای صادرات پایدار فراهم کنند.
آبیار، در پایان ضمن دعوت از بازرگانان برای برنامهریزی جهت صادرات بهموقع خرمای ریگان، تصریح کرد: تسریع در این امر علاوه بر کمک به اقتصاد شهرستان ریگان، اثرات مثبتی بر ثبات قیمت خرمای سال جدید خواهد داشت.
