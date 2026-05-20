تکمیل ظرفیت سد اکباتان به معنای پایان مشکل آب نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوری‌شمسی عصر چهارشنبه در بازدید از سد اکباتان اظهار کرد: بارندگی‌های امیدبخش پایان زمستان و بهار امسال بخشی از کمبودهای آبی استان را جبران کرده است، اما با وجود این، میزان بارش‌ها همچنان سه درصد کمتر از میانگین بلندمدت است و هنوز به شرایط نرمال نرسیده‌ایم.

وی با اشاره به کاهش بارش‌ها در پاییز و زمستان گذشته افزود: امسال بخش قابل توجهی از ذخایر برفی و یخی که معمولاً در فصول سرد شکل می‌گیرد، ایجاد نشده است.

استاندار همدان با اشاره به اینکه آب شرب شهر همدان از سه تا چهار منبع شامل چاه‌های عمیق، رودخانه‌ها و سدهای تالوار و اکباتان تأمین می‌شود، افزود: با آغاز فصل زراعت، برداشت از رودخانه‌ها کاهش یافته و چاه‌ها نیز به دلیل خشکسالی‌های متوالی در وضعیت مناسبی قرار ندارند.

وی شرایط سد تالوار را نگران‌کننده توصیف کرد و گفت: در حوزه آبریز این سد کاهش بارندگی داشته‌ایم و احداث بندهای بالادستی نیز موجب کاهش ورودی آب آن شده است.

ملانوری شمسی ادامه داد: در حال حاضر حجم برداشت مجاز از سد تالوار حدود ۱۲ میلیون مترمکعب است که رقم پایینی به شمار می‌رود و ورودی آن نیز نسبت به سال گذشته حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه سد اکباتان تنها منبعی است که امسال به طور کامل آبگیری شده است، تصریح کرد: این سد در پاییز و زمستان گذشته حدود ۹ میلیون مترمکعب ذخیره داشت اما اکنون به طور کامل پر شده و سرریز می‌کند اما سهم سد اکباتان در تأمین آب شرب همدان حدود ۳۰ درصد است و ۶۰ درصد دیگر از منابعی تأمین می‌شود که همچنان با کاهش و محدودیت جدی روبه‌رو هستند.

استاندار همدان تأکید کرد: پر شدن سد اکباتان نباید موجب احساس آسودگی خاطر در جامعه شود، زیرا مدیریت مصرف آب در بخش‌های شرب، کشاورزی، صنعت، معدن و خدمات همچنان یک ضرورت است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تکمیل ظرفیت سد اکباتان به معنای امکان مصرف بی‌رویه نیست و با توجه به شرایط کشور، رعایت الگوی مصرف در حوزه‌های آب، برق و گاز باید با جدیت دنبال شود.