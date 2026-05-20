طاهری: شهید رئیسی خستگی را از مدیریت کشور حذف کرد

آیتالله سید محسن طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت سالگرد شهادت شهدای خدمت و شهید آیتالله سید ابراهیم رئیسی، با تجلیل از ویژگیهای شخصیتی و مدیریتی شهید جمهور، وی را نماد مدیریت جهادی و مردمی در نظام اسلامی دانست.
وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره شهید رئیسی اظهار کرد: رهبر انقلاب از شهید رئیسی به عنوان یک «الگو» و حتی یک «مکتب» یاد کردند و این نشاندهنده جایگاه ویژه این شهید بزرگوار در عرصه خدمت و حکمرانی اسلامی است.
نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری افزود: مهمترین ویژگی شهید رئیسی، شیوه مدیریتی وی بود؛ مدیری که خود را جدا از مردم نمیدانست و در سختترین شرایط کشور، از جمله دوران کرونا، تحریمها و فشارهای سیاسی و رسانهای، خدمت به مردم را متوقف نکرد.
طاهری ادامه داد: شهید جمهور با روحیه جهادی، توکل بر خدا و اعتماد به مردم توانست امید و اعتماد عمومی را تقویت کند و همین روحیه باعث محبوبیت گسترده وی در میان اقشار مختلف جامعه شد.
وی با تأکید بر ضرورت الگوگیری مدیران کشور از سیره شهید رئیسی اظهار کرد: مدیران امروز و آینده باید به جای بیان ناتوانیها و مشکلات، با روحیه خدمت، مردمداری و تکیه بر ظرفیتهای داخلی در مسیر حل مسائل جامعه حرکت کنند.
نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: هرجا توکل به خدا و اعتماد به مردم وجود داشته باشد، موانع کنار خواهد رفت و مسیر خدمترسانی هموار میشود.
