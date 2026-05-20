مختومه شدن ۹۷ درصدی شکایات ارتباطی در خراسان رضوی 

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شمسایی ظهر چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته ارتباطات و فناوری اطلاعات در اداره‌کل ارتباطات خراسان رضوی، وضعیت ارتباطات استان، عملکرد ادارات ICT منطقه را در حوزه نظارت و شکایات تشریح کرد و با تأکید بر نقش نظارتی ادارات کل منطقه‌ای اظهار کرد: سازمان تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان اتوریته حوزه نظارت، بخش عمده‌ای از پایش‌ها را از طریق ادارات کل ارتباطات منطقه‌ای انجام می‌دهد. ما در استان‌ خراسان رضوی نقش «چشم و گوش وزارت ارتباطات» را ایفا می‌کنیم تا وضعیت پوشش، کیفیت و تعرفه سرویس‌ها را به‌صورت مستمر پایش کنیم.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات منطقه شمال‌شرق کشور افزود: همکاران ما در استان با وجود محدودیت نیرو، تمام تلاش خود را کرده‌اند تا پاسخ‌گوی مردم باشند. از مجموع شکایات ارجاع‌شده در سال ۱۴۰۴، بیش از ۹۷ درصد آن‌ها رسیدگی و مختومه شده است و تنها کمتر از دو درصد در حال بررسی نهایی است که معمولاً ماهیت زمان‌بر دارند.

وی در ادامه با اشاره به جزئیات آمار شکایات گفت: در حوزه ارتباطات ثابت، ۱۸ هزار و ۵۸۲ فقره شکایت در سامانه ۱۹۵ ثبت شده که از این تعداد ۱۸ هزار و ۳۱۳ فقره مختومه شده است. همچنین در حوزه ارتباطات سیار ۴ هزار و ۱۵۱ شکایت ثبت شده که ۴ هزار و ۱۴۳ مورد آن رسیدگی و بسته شده است. مابقی نیز مواردی هستند که فرایند بررسی آن‌ها در دست انجام است یا ماهیتاً قابل تحقق فوری نیستند.

شمسایی گفت: بیشترین شکایات در حوزه ارتباطات ثابت مربوط به مکالمات و پیامک‌ها بوده و پس از آن مسائل مربوط به اینترنت ثابت، تلفن ثابت و خدمات پستی و دفاتر پیشخوان قرار دارند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات منطقه شمال‌شرق کشور افزود: بخش قابل توجهی از شکایات ناشی از ناآگاهی مردم نسبت به شرایط سرویس‌دهی، تعرفه‌ها و تصمیمات ملی در حوزه ICT است. اگر رسانه‌ها در این زمینه ما را یاری کنند، مردم سریع‌تر قانع می‌شوند و سطح رضایت عمومی افزایش می‌یابد.

وی با تأکید بر نقش رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی عمومی گفت: از رسانه‌ها انتظار داریم در موضوعاتی مانند توسعه شبکه، فیبر نوری و اطلاع‌رسانی درباره سرقت تجهیزات مخابراتی کمک‌حال ما باشند. اکنون در بسیاری از شهرها مشکل پوشش عمده‌ای وجود ندارد، اما بهبود کیفیت ارتباط نیازمند همراهی فرهنگی و اقتصادی جامعه است.

شمسایی از رسانه‌ها خواست همچنان با اطلاع‌رسانی شفاف درباره سامانه ۱۹۵، در فرهنگ‌سازی استفاده درست از خدمات ارتباطی همکاری کنند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات منطقه شمال‌شرق کشور افزود: هر زمان که موضوعات از سوی رسانه‌ها مطرح شده، موجی از آگاهی و مشارکت مردمی در سامانه ۱۹۵ شکل گرفته است که ما آن را به فال نیک می‌گیریم.