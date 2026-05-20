به گزارش خبرگزاری مهر، روز چهارشنبه جلسه کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری شهرستان سلسله، به ریاست مریم ملکیصادقی، فرماندار شهرستان، و با حضور مهرداد لک معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) لرستان، مسئولان مرتبط استانی، مدیران ارشد بانکی شهرستان، نمایندگان بنیادها و دستگاههای اجرایی مرتبط، در سالن جلسات فرمانداری این شهرستان برگزار شد.
آسیبشناسی تسهیلات پرداختی و لزوم تغییر رویکرد از حمایتی به توسعهمحور
در این نشست تخصصی، موضوعات محوری در زمینه آسیبشناسی تسهیلات پرداختی، چرایی عدم تولید ثروت در شهرستان و لزوم تغییر رویکرد از نگاه حمایتی به رویکرد توسعهمحور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
فرماندار شهرستان سلسله در این جلسه با تأکید بر لزوم نتیجهمحوری و برنامهریزی استراتژیک اظهار داشت: بر اساس آسیبشناسی انجامشده، بازنگری در رویکردهای موجود ضروری است.
وی ادامه داد: هدف آن است که با سیاستگذاری مناسب، بیشترین دستاوردها با کمترین هزینه و زمان برای مردم حاصل شود.
حرکت از وامهای خرد و غیرمولد به سمت مهندسی مالی متمرکز بر پروژههای کلان
ملکیصادقی افزود: به جای توزیع وامهای خرد و غیرمولد، حرکت به سمت مهندسی مالی متمرکز بر پروژههای کلان در دستور کار قرار دارد.
وی یادآور شد: تجمیع اعتبارات نهادها در قالب تفاهمنامه سندیکایی و ایجاد تعاونیهای توسعهگر، زمینهساز تحقق اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی شهرستان خواهد بود.
