به گزارش خبرگزاری مهر، روز چهارشنبه جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری شهرستان سلسله، به ریاست مریم ملکی‌صادقی، فرماندار شهرستان، و با حضور مهرداد لک معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) لرستان، مسئولان مرتبط استانی، مدیران ارشد بانکی شهرستان، نمایندگان بنیادها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط، در سالن جلسات فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

آسیب‌شناسی تسهیلات پرداختی و لزوم تغییر رویکرد از حمایتی به توسعه‌محور

در این نشست تخصصی، موضوعات محوری در زمینه آسیب‌شناسی تسهیلات پرداختی، چرایی عدم تولید ثروت در شهرستان و لزوم تغییر رویکرد از نگاه حمایتی به رویکرد توسعه‌محور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

فرماندار شهرستان سلسله در این جلسه با تأکید بر لزوم نتیجه‌محوری و برنامه‌ریزی استراتژیک اظهار داشت: بر اساس آسیب‌شناسی انجام‌شده، بازنگری در رویکردهای موجود ضروری است.

وی ادامه داد: هدف آن است که با سیاست‌گذاری مناسب، بیشترین دستاوردها با کمترین هزینه و زمان برای مردم حاصل شود.

حرکت از وام‌های خرد و غیرمولد به سمت مهندسی مالی متمرکز بر پروژه‌های کلان

ملکی‌صادقی افزود: به جای توزیع وام‌های خرد و غیرمولد، حرکت به سمت مهندسی مالی متمرکز بر پروژه‌های کلان در دستور کار قرار دارد.

وی یادآور شد: تجمیع اعتبارات نهادها در قالب تفاهمنامه سندیکایی و ایجاد تعاونی‌های توسعه‌گر، زمینه‌ساز تحقق اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی شهرستان خواهد بود.