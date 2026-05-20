به گزارش خبرنگار مهر، «سردار دورسون» که مدت کوتاهی را در تیم فوتبال پرسپولیس بازی کرده بود و در زمان سرمربیگری وحید هاشمیان از این تیم کنار گذاشته شد، عصر چهارشنبه در اردوی تیم ملی فوتبال ایران در آنتالیا حضور یافت و با بازیکنان و سرمربی تیم ملی دیدار کرد.

دورسون با اشاره به حضورش در پرسپولیس گفت: خیلی نمی خواهم وارد ماجرای جدایی ام از پرسپولیس شوم. وحید هاشمیان از روز اول از من استفاده نمی‌کرد و رابطه خوبی هم نداشتیم؛ به من گفت بهتر است جدا شوی. من هم به ترکیه برگشتم.

وی با بیان این که از ایران پیشنهادهایی دریافت کرده است گفت: به این پیشنهادات فکر می کنم و ممکن است به فوتبال ایران برگردم.

سردار دورسون در مورد حمایتش از مردم ایران گفت: جنگ برای هیچ کشوری خوب نیست. امیدوارم هر چه زودتر صلح به ایران برگردد چون ایران و مردمش صلح طلب هستند و امیدوارم به آرامش برگردند.