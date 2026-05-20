به گزارش خبرگزاری مهر، تمرین عصر امروز تیم ملی امید ایران از ساعت ۱۶:۴۵ در مرکز ملی برگزار شد که ۹۰ دقیقه طول کشید.

بازیکنان ابتدا زیر نظر کادرفنی، کارهای کششی را برگزار کردند و سپس دوهای کوتاه را در دستور کار قرار دادند.

حسین عبدی برای اجرای دقیق نکات تاکتیکی در فاز تدافعی و بازی‌سازی طراحی تاکتیک کرد و هر یک از بازیکنان در پست های مشخص قرار گرفتند.

بازی‌سازی در خط دفاع و انتقال توپ به هافبک ها و نحوه گردش توپ در زمین جزو نکات بااهمیت تمرین عصر بود. عبدی بارها ور سوت خود دمید تا اجرای دقیق برنامه ها را به آنها گوشزد کند.

شاگردان عبدی سپس بازی ترکیبی با طراحی مدل‌های مدنظر عبدی را انجام دادند.