برگزاری تمرین نخست تیم فوتبال امید در اردوی آنتالیا

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، کاروان تیم امید که عصر روز گذشته برای برپایی اردوی ۱۲ روزه وارد شهر آنتالیا شد، شب گذشته تمرین سبکی را در محوطه هتل محل اقامت خود انجام داد تا بدن بازیکنان برای شروع دور جدید تمرینات آماده شود.



شاگردان حسین عبدی ساعت ۱۰:۳۰ صبح امروز دوشنبه ۱۱ خرداد هم تمرین نخست خود را در این اردو در مجموعه ورزشی "بِلِک" برگزار کردند. ابتدای تمرین با صحبت‌های سرمربی تیم و اهمیت ادامه تمرکز بازیکنان روی این دور از تمرینات همراه بود.



بازیکنان سپس بدن‌های خود را زیرنظر کادرفنی گرم کردند. کار با توپ در میانه میدان برای بازی‌سازی بخش نخست تمرین تاکتیکی زیر ۲۳ ساله های فوتبال کشور بود.



ملی پوشان امید ایران سپس نحوه دفاع، هنگام زدن ضربات آزاد و ایستگاهی را تمرین کردند و پس از آن نیز ایجاد ساختار تهاجمی برای استفاده از کرنرها را در دستور کار قرار دادند.



عبدی در جریان تمرین با جنب و جوش خاص خود، روی اجرای صحیح بخش‌های تاکتیکی و همچنین نحوه قرارگیری بازیکنان در داخل مستطیل سبز اصرار داشت.



ارسال سانترهای تکضرب و همچنین کارهای ترکیبی برای نفوذ به عمق دفاع حریف نیز بخش قابل توجه تمرین نخست بود که بازیکنان با انرژی و طراوات محسوس، آن را اجرا کردند.



شاگردان عبدی پس از گذشت ۹۰ دقیقه بدن‌های خود را سرد کرده و راهی حوضچه‌های آب سرد شدند تا ریکاوری سریعی برای حضور در تمرین عصرگاهی داشته باشند.

لازم به ذکر است تمرین عصر تیم ملی امید ساعت ۱۹ امروز برگزار می‌شود.