به گزارش خبرنگار مهر، با تصمیم حسین عبدی سرمربی تیم ملی امید رضا غندی پور، ابوالفضل کوهی، میلاد کر و امیرسام دلیری به اردوی این تیم دعوت شدند.
۴ بازیکن جدید اردوی نخست این تیم باید امروز دوشنبه ساعت ۱۳ خود را به کادرفنی و اجرایی معرفی کنند تا در تمرینات تیمی حاضر شوند.
شایان ذکر است اردوی تیم ملی امید که از ۲۸ اردیبهشت ماه آغاز شده است تا دهم خردادماه ادامه دارد تا کادرفنی در اولین اردو به شناخت لازم از بازیکنان دعوت شده برسد.
حواشی ایجاد شده پیرامون غندیپور پس از گلایه از دعوت نشدن به تیم ملی، باعث شد این بازیکن با واکنش جدی کادرفنی تیم امید روبهرو شود؛ واکنشی که حتی به خط خوردن موقت او از برنامههای حسین عبدی منجر شد.
غندیپور که ابتدا در مصاحبه و سپس با انتشار استوری نسبت به عدم دعوتش به تیم ملی واکنش نشان داده بود، پس از دریافت تذکراتی روشن از سوی کادر رسانه ای و اجرایی تیم ملی امید تصمیم گرفت از امیر قلعهنویی عذرخواهی کند تا پرونده این حاشیه بسته شود. عبدی تاکید ویژهای روی حفظ شأن و جایگاه پیراهن تیم ملی داشته و به همین دلیل از مهاجم جوان خواسته بود بابت اظهاراتش از شخصیت حقوقی سرمربی تیم ملی بزرگسالان دلجویی کند.
پس از عذرخواهی مهاجم جوان ، عبدی تصمیم گرفت او را به جمع ملی پوشان زیر ۲۳ سال در اردوی تهران اضافه کند.
