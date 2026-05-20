به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی بختیاری عصر چهارشنبه در مراسم بزرگداشت شهدای خدمت در حرم مطهر شاهچراغ گفت: حضور گسترده مردم در صحنههای مختلف، نشانه پیوند عمیق ملت با آرمانهای انقلاب اسلامی است؛ موضوعی که حتی محافل سیاسی غرب نیز به آن اذعان کردهاند.
وی با اشاره به زندگی شخصی و علمی شهید رئیسی افزود: او از کودکی با سختیهای فراوان روبهرو شد و پس از فقدان پدر، مسیر تحصیل علوم دینی را با جدیت دنبال کرد تا به مدارج بالای حوزوی و دانشگاهی رسید.
بختیاری ادامه داد: شهید رئیسی علاوه بر تحصیلات حوزوی، در حوزه دانشگاهی نیز فعال بود و با نگاه علمی و فقهی، همواره تلاش داشت مسائل جامعه را با رویکردی کاربردی دنبال کند.
رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) با بیان اینکه ورود شهید رئیسی به دستگاه قضایی از ابتدای انقلاب با مسئولیتپذیری و روحیه انقلابی همراه بود، گفت: اعتماد بنیانگذار انقلاب اسلامی به وی، نشاندهنده جایگاه ویژه او در مسیر تحقق عدالت و دفاع از حقوق مردم بود.
وی مردمیبودن، فسادستیزی و سادهزیستی را از مهمترین ویژگیهای رئیسجمهور شهید عنوان کرد و افزود: شهید رئیسی در هر مسئولیتی، خود را خادم مردم میدانست و ارتباط مستقیم با اقشار محروم را قطع نمیکرد.
بختیاری با اشاره به دوران تولیت آستان قدس رضوی تصریح کرد: در آن دوره، اقدامات گستردهای برای حمایت از نیازمندان، تسهیل خدمترسانی به زائران و توسعه فرهنگ خدمت شکل گرفت و طرح خادمیاری نیز با همین رویکرد مردمی ایجاد شد.
وی خاطرنشان کرد: شهید رئیسی اعتقاد داشت مسئولان باید در متن جامعه حضور داشته باشند؛ به همین دلیل در مدت کوتاه ریاستجمهوری، سفرهای متعددی به نقاط مختلف کشور انجام داد و شخصاً مسائل مردم را پیگیری میکرد.
رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) تاکید کرد: روحیه جهادی، تواضع در برابر مردم و پایبندی به ارزشهای انقلاب، از شهید رئیسی چهرهای ماندگار در ذهن ملت ساخته است.
بختیاری همچنین با اشاره به مواضع منطقهای و بینالمللی رئیسجمهور شهید گفت: آیتالله رئیسی با صراحت از جبهه مقاومت حمایت میکرد و عزت و اقتدار جمهوری اسلامی را در عرصه جهانی دنبال میکرد.
وی در پایان، نقش مردم و نیروهای مسلح در اقتدار امروز ایران را تعیینکننده دانست و افزود: هر جا ملت در میدان حضور داشتهاند، جمهوری اسلامی با قدرت بیشتری در برابر فشارها و تهدیدها ایستاده است.
