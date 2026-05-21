شهید رئیسی «تبلیغ عملی» را در میدان خدمت معنا کرد

حجتالاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان در گفتگو با خبرنگار مهر، با گرامیداشت سالروز شهادت آیتالله سید ابراهیم رئیسی، اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب از شهید رئیسی به عنوان «عالم مجاهد، رئیسجمهور مردمی و پرتلاش» یاد کردند و این تعبیر نشاندهنده جامعیت شخصیتی ایشان در عرصههای مدیریتی، مردمی و فرهنگی است.
وی افزود: شهید رئیسی تنها یک مدیر اجرایی نبود، بلکه در میدان تبیین معارف اسلامی نیز حضوری اثرگذار داشت و توانست الگوی عملی تبلیغ دینی را در عرصه حکمرانی به نمایش بگذارد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با بیان اینکه تبلیغ دین محدود به سخنرانی و منبر نیست، گفت: رئیسجمهور شهید با رفتار، اخلاق، سادهزیستی و روحیه خدمترسانی، مفاهیم دینی را به صورت عملی برای جامعه تبیین میکرد و معتقد بود مسئولان باید آسایش شخصی را فدای خدمت به مردم کنند.
حجت الاسلام ولدان، سخنرانی شهید رئیسی در مجمع عمومی سازمان ملل را یکی از ماندگارترین جلوههای تبلیغ جهانی اسلام دانست و تصریح کرد: ایشان با در دست گرفتن قرآن کریم در برابر جهانیان، پیام صلح، عدالت و کرامت انسانی اسلام را تبیین و هرگونه خشونت و افراطگرایی را محکوم کرد.
وی ادامه داد: شهید رئیسی در همان تریبون بینالمللی با استناد به آیات قرآن، جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه را محکوم و تأکید کرد اهانت به قرآن، تعرض به همه ادیان الهی است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس همچنین به سیره خانوادگی رئیسجمهور شهید اشاره کرد و گفت: اقامه نماز جماعت در خانواده و اهتمام به تربیت دینی، نشان میداد که شهید رئیسی تبلیغ را از محیط خانه آغاز کرده بود.
حجت الاسلام ولدان، تواضع، سعهصدر و ارتباط مستقیم با مردم را از مهمترین ویژگیهای اخلاقی شهید رئیسی عنوان کرد و افزود: حضور در میان محرومان و تحمل نقدها و کنایهها با اخلاق اسلامی، از ایشان شخصیتی محبوب و مردمی ساخته بود.
وی در پایان تأکید کرد: شهید رئیسی امروز تنها یک نام یا خاطره نیست، بلکه به مکتبی الهامبخش برای مسئولان، مبلغان و نسل جوان تبدیل شده و ادامه این مسیر نیازمند تبیین مستمر سیره و منش ایشان است.
