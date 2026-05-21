ایمانیه: روحیه ایستادگی در ملت ایران زنده و جاری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدهادی ایمانیه شامگاه پنجشنبه در اجتماع مردم شیراز در گرامیداشت سالگرد شهادت آیت الله سید ابراهیم رئیسی، با اشاره به نقش مردم در دوران مختلف انقلاب اسلامی گفت: از ابتدای جنگ تحمیلی، ستادهای پشتیبانی مردمی در فارس و زیر سایه اماکن مذهبی شکل گرفت و نقش مهمی در تأمین نیازهای رزمندگان ایفا کرد.

وی با قدردانی از مشارکت اقشار مختلف مردم به‌ویژه بانوان در کمک‌رسانی به جبهه‌ها افزود: کمک‌های مردمی در قالب اهدای طلاجات و اقلام مورد نیاز، نقش مؤثری در پشتیبانی از رزمندگان داشته و جلوه‌ای از همدلی و ایثار اجتماعی را رقم زده است.

استاندار سابق فارس با اشاره به شرایط سخت جغرافیایی و آب‌وهوایی در مناطق جنوبی کشور گفت: بخش قابل توجهی از مأموریت‌های دفاعی و امنیتی در جزایر جنوبی توسط رزمندگان انجام می‌شود و تأمین تجهیزات مورد نیاز آنان از اهمیت بالایی برخوردار است.



ایمانیه با بیان اینکه برخی تجهیزات از جمله سیستم‌های سرمایشی، دستگاه‌های یخ‌ساز و ژنراتورهای برق برای شرایط عملیاتی ضروری است، افزود: برای تأمین این نیازها همچنان به مشارکت و همراهی مردم نیاز داریم.

وی تأکید کرد: مردم ایران در همه مقاطع تاریخی با ایستادگی خود از کشور حمایت کرده‌اند و امروز نیز ادامه این مسیر نیازمند همدلی و مشارکت عمومی است.

ایمانیه در پایان خاطرنشان کرد: با تداوم مقاومت و همراهی مردم، مسیر عبور از چالش‌های تاریخی کشور با عزت و اقتدار ادامه خواهد یافت.