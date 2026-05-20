شهید رئیسی برای احیای امید در جامعه مجاهدانه تلاش کرد

اسماعیل قزل‌ سفلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ابعاد شخصیتی و مدیریتی شهید آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی گفت: تبیین شخصیت شهید رئیسی در قالب چند جمله و یا صرفاً در قاب یک شخصیت سیاسی ممکن نیست، چرا که او یک راه، مکتب و مسیر برای تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی بود.

وی با بیان اینکه شکل‌گیری شخصیتی در تراز شهید رئیسی نیازمند سال‌ها مجاهدت، تجربه، تزکیه و مراقبه دائمی است، ادامه داد: رهبر معظم انقلاب از شهید رئیسی به عنوان «رئیس‌جمهور جامع‌الاطراف» یاد کردند و این تعبیر نشان‌دهنده عمق شخصیت و جامعیت اوست.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس در دولت سیزدهم افزود: شهید رئیسی به معنای واقعی کلمه سرباز انقلاب اسلامی بود؛ مدیری تکلیف‌مدار که برای انجام وظیفه، حاضر به پرداخت هزینه بود و خود را هزینه انقلاب و نظام کرد، نه اینکه ارزش‌های انقلاب را هزینه خود کند.

شهید رئیسی اهل تظاهر و نمایش نبود

قزل‌سفلی با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی شهید جمهور گفت: او اهل تظاهر و نمایش نبود و خدماتش را برای محبوبیت یا تبلیغات انجام نمی‌داد، بلکه رضای الهی را محور اقدامات خود قرار داده بود.

وی با تأکید بر ضرورت روایت منظومه‌ای از شخصیت شهید رئیسی گفت: در دو سال گذشته بیشتر روایت‌ها معطوف به سجایای اخلاقی، مردمی بودن و سخت‌کوشی ایشان بوده است، در حالی که اگر صرفاً به این ویژگی‌ها بسنده شود، ممکن است مسیر، هدف و کنش‌های عمیق او در حکمرانی به درستی دیده نشود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس در دولت سیزدهم افزود: شهید رئیسی دریافت که در دهه ۹۰ نوعی سستی و ضعف در اداره کشور رخنه کرده و مردم احساس می‌کردند دولت در زندگی آن‌ها غایب است؛ از همین رو به‌دنبال راه‌اندازی یک جنبش اجتماعی برای احیای امید و بازگرداندن ظرفیت‌های کشور بود.

اتکا به توان داخلی و توجه به همسایگان رویکرد شهید رئیسی بود

قزل‌سفلی نخستین ضلع این رویکرد را توجه به ظرفیت‌های داخلی دانست و گفت: شهید رئیسی معتقد بود نباید راهبردهای کلان کشور به اراده غرب گره بخورد، بلکه باید با اتکا به توان داخلی، سیاست همسایگی و حضور در ائتلاف‌هایی نظیر بریکس و شانگهای مسیر پیشرفت را دنبال کرد.

وی، توجه به تولید و بنگاه‌های اقتصادی را دومین ضلع این نگاه عنوان کرد و ادامه داد: شهید رئیسی آرام و قرار نداشت تا کارخانه‌ای تعطیل‌شده احیا و کارگری به کار بازگردد. او به‌خوبی می‌دانست کنترل بازار و مهار تورم بدون تقویت تولید ممکن نیست.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس در دولت سیزدهم با اشاره به حمایت شهید رئیسی از شرکت‌های دانش‌بنیان و ستاد رفع موانع تولید افزود: سیاست صنعتی کشور در دولت سیزدهم جانی دوباره گرفته بود و توجه ویژه به تولید و نوآوری به شکل جدی دنبال می‌شد.

قزل‌سفلی، جوان‌گرایی و میدان دادن به نیروهای نوآور را سومین ضلع حرکت شهید رئیسی برشمرد و گفت: او با وجود هزینه‌های جوان‌سازی، این مسیر را پذیرفته بود و باور داشت با جوانان می‌توان بن‌بست‌ها را شکست و کشور را در مسیر گام دوم انقلاب به حرکت درآورد.

وی خاطرنشان کرد: نباید تصویری صرفاً احساسی و محدود از شهید رئیسی در ذهن جامعه باقی بماند، بلکه باید روح بی‌قراری، دغدغه‌مندی و تلاش او برای حل مسائل اساسی کشور به درستی برای نسل امروز روایت شود.