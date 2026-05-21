خاندوزی: راه حل مشکلات کشور در میدان دادن به مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان خاندوزی شامگاه پنجشنبه در اجتماع مردم شیراز در گرامیداشت سالگرد شهادت آیت الله سید ابراهیم رئیسی، با بیان اینکه ملت ایران سرمایه اصلی کشور در همه مقاطع تاریخی بوده است، اظهار داشت: افتخار میکنیم در برابر چنین ملتی زندگی میکنیم؛ مردمی که در تاریخ اسلام و امروز، نقش تعیینکنندهای در شکلگیری مسیر حق و مقاومت داشتهاند.
وی با اشاره به جایگاه ملت ایران در مواجهه با تهدیدها و فشارها افزود: اگر امروز نظام اسلامی در برابر فشارهای جهانی با قدرت ایستاده، به پشتوانه همین مردم است و در سایه این همراهی، جای ترس و ناامیدی در کشور وجود ندارد.
وزیر اقتصاد دولت سیزدهم با بیان اینکه ایران از مقاطع سخت تاریخی عبور کرده است، گفت: این ملت دوران هشت سال دفاع مقدس، فشارهای اقتصادی و تهدیدهای متعدد را پشت سر گذاشته و امروز نیز با همان روحیه ایستادگی مسیر خود را ادامه میدهد.
خاندوزی با اشاره به سالروز شهادت آیتالله سید ابراهیم رئیسی، وی را «کوه امید» توصیف کرد و افزود: دولت شهید رئیسی در شرایطی آغاز به کار کرد که کشور با مشکلات جدی اقتصادی و ادعاهایی درباره بحرانهای سنگین مواجه بود، اما با اتکا به مردم مسیر اصلاح و تحول را دنبال کرد.
وی با بیان بخشی از اقدامات اقتصادی دولت سیزدهم تصریح کرد: راهاندازی درگاه ملی مجوزهای کسبوکار، حذف بسیاری از موانع اداری، شفافسازی اطلاعات اقتصادی و انتشار اسامی بدهکاران بانکی از جمله اقداماتی بود که با هدف افزایش نقش مردم و کاهش فساد اجرایی شد.
خاندوزی ادامه داد: امروز نیز راه حل مسائل کشور در گسترش مشارکت مردم و برداشتن موانع از مسیر فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی است؛ چرا که تجربه نشان داده هر جا مردم وارد میدان شدهاند، گرهها باز شده است.
وی با تأکید بر ضرورت اعتماد به ظرفیتهای مردمی گفت: بخش بزرگی از مشکلات کشور با استفاده از توان مردم قابل حل است و باید زمینه حضور آنان در نظارت، اجرا و تولید بیش از گذشته فراهم شود.
وزیر اقتصاد دولت سیزدهم در پایان با اشاره به تداوم مسیر مقاومت و پیشرفت در کشور افزود: ملت ایران بار دیگر نشان داده است که در برابر سختیها ایستاده و مسیر عزت و پیشرفت را با قدرت ادامه خواهد داد.
