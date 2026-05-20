نجاتی: ۱۹۸۲ زوج نابارور تحت پوشش بیمه سلامت مرکزی قرار دارند

ابوالفضل نجاتی در گفتگو با خبرنگار مهر،اظهار کرد: زوجهای نابارور پس از نشاندار شدن در سامانه بیمه سلامت خدمات درمانی را دریافت میکنند بهطوریکه هزینه درمان در مراکز دولتی و دانشگاهی بهصورت کامل پرداخت میشود.
وی افزود: در مراکز عمومی غیردولتی ۹۰ درصد تعرفه و در مراکز خصوصی نیز ۷۰ درصد تعرفه تحت پوشش بیمه سلامت قرار میگیرد.
مدیرکل بیمه سلامت استان مرکزی با اشاره به موضوع جوانی جمعیت گفت: اکنون کشور با مسئله جدی کاهش نرخ فرزندآوری و تهدیدات جمعیتی مواجه است و بخشی از این مسئله میتواند ناشی از مشکلات اقتصادی و هزینههای درمان ناباروری باشد.
نجاتی تصریح کرد: بیمه سلامت در قالب اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، بخشی از هزینههای درمان ناباروری را پوشش میدهد و تاکنون یک هزار و ۹۸۲ زوج نابارور در استان مرکزی نشاندار شدهاند تا بتوانند از خدمات حمایتی بهرهمند شوند.
وی ادامه داد: سال گذشته حدود ۶ میلیارد تومان برای حمایت از زوجهای نابارور هزینه شد که بخشی از آن مربوط به خدمات بستری و بخشی مربوط به خدمات سرپایی بود.
مدیرکل بیمه سلامت استان مرکزی به با اشاره به میزان پوشش بیمهای جمعیت این استان گفت: در حال حاضر حدود ۶۲۷ هزار نفر تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند که معادل حدود ۴۴ درصد جمعیت این استان است.
نجاتی افزود: از این تعداد حدود ۳۱۰ هزار نفر روستایی، ۸۰ هزار نفر کارمند، ۳۷ هزار نفر صندوق سایر اقشار و حدود ۲۰۰ هزار نفر نیز در صندوق بیمه سلامت ایرانیان قرار دارند.
