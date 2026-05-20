به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید عبدالله حسینی، در جلسه شورای اداری در شامگاه چهارشنبه با اشاره به وضعیت اقتصادی آمریکا و تأثیر تحولات منطقه بر اقتصاد جهانی اظهار کرد: امروز اقتصاد جهان در شرایط خطرناکی قرار گرفته و ترامپ در وضعیتی غیرقابل بازگشت قرار دارد؛ وضعیتی که نه راه پیش دارد و نه راه عقبنشینی، مگر اینکه شرایط جمهوری اسلامی ایران را بپذیرد.
وی افزود: برخلاف برخی تحلیلهایی که در داخل مطرح میشود، در خارج از کشور بسیاری از تحلیلگران این پرسش را مطرح میکنند که چرا ایران باید شرایط ترامپ را بپذیرد؛ چراکه طرف پیروز معمولاً امتیاز نمیدهد و این مسئله در تحلیلهای بینالمللی بهوضوح مطرح است.
حجت الاسلام حسینی با اشاره به نگرانیهای اقتصادی داخلی گفت: در داخل کشور برخی مدام از گرانی، فشار اقتصادی و آسیب به زیرساختها سخن میگویند، اما باید توجه داشت که اقتصاد آمریکا بهمراتب شکنندهتر از اقتصاد جمهوری اسلامی ایران است.
وی تصریح کرد: یکی از سرمایهداران بزرگ ایرانی که در آفریقای جنوبی زندگی میکند، به من گفت بهترین جا برای سرمایهگذاری، ایران است؛ چراکه اقتصاد ایران از استحکام بالایی برخوردار است.
به گفته وی : این فرد در توضیح دیدگاه خود از من پرسید آیا در ایران خانه و خودرو دارم و آیا آنها را با وام بانکی تهیه کردهام یا خیر. وقتی پاسخ دادم که بخشی از آن از طریق بانک بوده، گفت تفاوت ایران با بسیاری از کشورهای جهان در همین مسئله است؛ در ایران اغلب مردم مالک بخشی از دارایی خود هستند، اما در بسیاری از کشورهای جهان خانه و خودرو کاملاً در رهن بانکها قرار دارد و زندگی مردم به سیستم بانکی وابسته است.
حجت الاسلام حسینی ادامه داد: در بسیاری از کشورها با وقوع یک بحران اقتصادی کوچک، کل ساختار اقتصادی دچار آسیب میشود، زیرا اقتصاد آنها بهصورت شبکهای به بانکها، کارتهای اعتباری و نظام مالی جهانی وابسته است، اما اقتصاد ایران با وجود همه فشارها و تحریمها، طی ۴۷ سال گذشته دوام آورده است.
مدیر و موسس مرکز اسلامی آفریقای جنوبی در شهر ژوهانسبورگ و از مبلغان با سابقه مکتب تشیع گفت: اگر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران قابل فروپاشی بود، دشمنان در این ۴۷ سال از هیچ تحریم، فشار و محاصرهای دریغ نمیکردند، اما ملت ایران همچنان ایستاده و مراحل پایانی این مسیر را نیز پشت سر خواهد گذاشت.
