پیام تسلیت دبیر شورای عالی امنیت ملی در پی شهادت شهید تنگسیری

به گزارش خبرگزاری مهر، «محمدباقر ذوالقدر» دبیر شورای عالی امنیت ملی در پی شهادت شهید تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پیام تسلیتی صادر کرد.

متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّی لَا تَکُونَ فِتْنَةٌ وَیَکُونَ الدِّینُ کُلُّهُ لِلَّهِ»

فرمانده شجاع و دلاور نیروی دریایی سپاه پاسداران، دلاور تنگستان و سردار پُرافتخار ایران و اسلام، دریابان علی‌رضا تنگسیری به آرزوی خود رسید و به رهبر شهید و خیل پُرشمار یارانش پیوست.

برای او جبهۀ جنوب فراتر از یک جبهۀ نظامی بود. همت او به محرومیت‌زدایی، مردم‌مداری، پیوند شیعه و سنی و اتحاد مسلمین، باقیات‌الصالحات بزرگی از او به یادگار گذاشت. دریابان تنگسیری با تمرکز بر راهبرد نیروی دریایی -نیروی راهبردی و بهره‌مندی از تاکتیک‌های جنگ نامتقارن- چنان آمادگی در دفاع از خلیج فارس ایجاد کرد که امروز شهد شیرین زحمات شبانه‌روزی‌اش برای همه مردم شریف ایران در قدرت دفاعی تنگۀ هرمز ملموس است.

این شهید عزیز، عمر شریف و بابرکت خود را یکسره وقف دفاع از ایران و ایرانی کرد و در این راه، حق مجاهدت را آنگونه که شایسته است به‌جا آورد. قانون الهی این است که میراث تنگسیری با عروج او، به لطف خداوند متعال و به پشتوانۀ ملت عظیم‌الشأن ایران و با هدایت رهبری معظم انقلاب با قدرت و استحکام ادامه خواهد یافت و دشمنان را بیش از گذشته از فکر خام تسلط بر این آب و خاک مقدس ناامید خواهد کرد.

شهادت آن فرمانده دلیر و دریابان سربلند ایران اسلامی را به رهبر معظم انقلاب، خانوادهٔ معزز آن شهید و همرزمان و یاران او در نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تبریک و تسلیت می‌گویم و از خداوند متعال برای ایشان رحمت واسعه و همنشینی با سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام طلب می‌کنم.

محمدباقر ذوالقدر

دبیر شورای عالی امنیت ملی

۱۲ فروردین ۱۴۰۵