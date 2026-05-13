دبیرکل ناتو: اروپا باید مسئولیت دفاع از خود را برعهده بگیرد

دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در این خصوص مدعی شد: این ائتلاف یک ائتلاف فراآتلانتیکی هست و خواهد بود، اما اروپا باید مسئولیت دفاع متعارف از خود را بر عهده بگیرد.



به گفته مارک روته، کشورهای اروپایی نارضایتی واشنگتن از میزان مشارکت آن‌ ها در ناتو را شنیده‌ اند.

این در حالیست که نشریه آمریکایی پولیتیکو پیشتر در گزارشی نوشته بود: تصمیمات اخیر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا نشان‌دهنده تمایل او به تنبیه کشورهای اروپایی است و اختلافات میان دولت آمریکا و شرکای اروپایی به‌تدریج غیرقابل حل به نظر می‌رسد.

به‌نوشته این نشریه، اختلافات میان دولت آمریکا و شرکای اروپایی در حال تبدیل شدن به شکافی غیرقابل ترمیم است.

کاهش حمایت آمریکا از اوکراین در جنگ علیه روسیه و تلاش برای تصاحب منطقه خودمختار گرینلند در دانمارک روابط بروکسل و واشنگتن را تیره کرده است.

آمریکا همچنین تهدید کرده که تعرفه ها روی کالاهای اروپایی را افزایش داده و همکاری های نظامی با کشورهای اروپایی در ناتو را کاهش می دهد.

از سوی دیگر، ترامپ تا کنون چندین بار گفته است که متحدان قدیمی این کشور در ناتو حاضر به ارائه کمک به وی در تجاوز غیرقانونی به ایران نشده اند و لذا این موضوع شکاف بیشتری را در روابط فیمابین ایجاد کرده است.

در همین راستا، «آنتونیو تاجانی» وزیر امور خارجه ایتالیا پیشتر در مصاحبه با روزنامه ایتالیایی «کوریرا دلا سرا» در واکنش به سخنان و مواضع دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا علیه رم به دلیل عدم مشارکت این کشور در تجاوز غیرقانونی آمریکایی-صهیونیستی علیه ایران، اعلام کرد: اتحادمان (با واشنگتن) مستحکم است و این اتحاد با آمریکاست، نه با ترامپ، اوباما یا بایدن. یک آتش‌ بس پایدار و چارچوبی از توافق‌ های بین‌ المللی (در غرب آسیا) ضروری است. آمریکا نیز به اروپا و ایتالیا نیاز دارد. تضعیف قاره‌ای مانند قاره ما و کشوری مانند ما که از نظر راهبردی و اقتصادی، از جمله برای امنیت کل غرب، ضروری هستند به نفع احدی نخواهد بود.