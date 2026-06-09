سوئد: مذاکره با روسیه باید توسط تروئیکای اروپایی انجام شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، «اولف کریسترسون» نخست وزیر سوئد امروز سه شنبه در سخنانی اعلام کرد: مذاکره با روسیه باید توسط یکی از اعضای تروئیکای اروپایی (لندن، پاریس و برلین) انجام شود.



نخست‌وزیر سوئد در این خصوص گفت که انجام مذاکرات احتمالی با روسیه از جانب اتحادیه اروپا باید توسط یکی از ۳ کشور اروپایی فرانسه، آلمان و انگلیس انجام شود.



به گفته وی، مشارکت اروپا در مذاکرات باید «در زمان مناسب» و بنا به درخواست ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین انجام شود.