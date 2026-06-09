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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۴۵

سوئد: مذاکره با روسیه باید توسط تروئیکای اروپایی انجام شود

سوئد: مذاکره با روسیه باید توسط تروئیکای اروپایی انجام شود

نخست وزیر سوئد اعلام کرد: مذاکره با روسیه باید توسط یکی از اعضای تروئیکای اروپایی (فرانسه، آلمان و انگلیس) انجام شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، «اولف کریسترسون» نخست وزیر سوئد امروز سه شنبه در سخنانی اعلام کرد: مذاکره با روسیه باید توسط یکی از اعضای تروئیکای اروپایی (لندن، پاریس و برلین) انجام شود.

نخست‌وزیر سوئد در این خصوص گفت که انجام مذاکرات احتمالی با روسیه از جانب اتحادیه اروپا باید توسط یکی از ۳ کشور اروپایی فرانسه، آلمان و انگلیس انجام شود.

به گفته وی، مشارکت اروپا در مذاکرات باید «در زمان مناسب» و بنا به درخواست ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین انجام شود.

کد مطلب 6855474

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