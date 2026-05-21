آذربایجان‌ شرقی محور راهبردی توسعه تجارت با اوراسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، طاهر روحی روز پنجشنبه در نشست هم‌اندیشی توسعه تعاملات تجاری و رونق گذرگاه‌های مرزی که در استانداری گیلان برگزار شد، اظهار کرد: آذربایجان‌ شرقی به عنوان یکی از قطب‌های مهم صنعتی و تجاری کشور از ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه تولید، صادرات و فعالیت‌های بازرگانی برخوردار است و این توانمندی‌ها می‌تواند نقش مؤثری در توسعه تجارت خارجی و افزایش مبادلات منطقه‌ای ایفا کند.

وی با اشاره به موقعیت ممتاز جغرافیایی استان افزود: قرار گرفتن آذربایجان‌ شرقی در محل تلاقی کریدورهای بین‌المللی شمال–جنوب و شرق–غرب، این استان را به یکی از مهم‌ترین محورهای ترانزیتی کشور تبدیل کرده و این مزیت بستر مناسبی برای توسعه صادرات، ترانزیت کالا و گسترش تعاملات اقتصادی با کشورهای همسایه و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا فراهم کرده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان‌ شرقی ادامه داد: وجود پنج گمرک فعال، منطقه آزاد ارس، تنها شهرک سرمایه‌گذاری خارجی کشور، فرودگاه بین‌المللی تبریز و کارگوی فرودگاهی از جمله زیرساخت‌هایی است که ظرفیت‌های کم‌نظیری را برای توسعه تجارت و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در استان ایجاد کرده است.

روحی با اشاره به مزیت‌های حمل‌ونقلی استان گفت: برخورداری از شبکه گسترده ریلی و جاده‌ای و اتصال به مسیرهای بین‌المللی، امکان تسهیل و تسریع در جابه‌جایی کالا و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل را فراهم کرده و می‌تواند زمینه‌ساز رونق هرچه بیشتر گذرگاه‌های مرزی و افزایش سهم استان در تجارت منطقه‌ای باشد.

وی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی تصریح کرد: توسعه زیرساخت‌های تجاری و مرزی، رفع موانع صادراتی و حمایت از تجار و سرمایه‌گذاران باید به‌طور جدی در دستور کار قرار گیرد تا از ظرفیت‌های استان در مسیر توسعه اقتصادی، اشتغال‌زایی و افزایش ارزآوری کشور بهره‌برداری حداکثری شود.

در پایان این نشست، راهکارهای توسعه تعاملات تجاری، تسهیل فرآیندهای گمرکی، تقویت زیرساخت‌های لجستیکی و گسترش همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسایه مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.