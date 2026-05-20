۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۳۱

آثار راه‌یافته بخش فیلم «وطن به روایت من» معرفی شدند

با پایان داوری آثار رسیده به دومین پویش ملی «وطن به روایت من»، ۱۴ اثر شامل ۴ فیلم کوتاه داستانی، ۶ کوتاه مستند و ۴ فیلم کوتاه تجربی به بخش نهایی راه پیدا کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، بر اساس اعلام دبیرخانه دومین پویش ملی «وطن به روایت من»، پس از بررسی ۱۶۶ اثر رسیده توسط هیئت انتخاب و داوری متشکل از همایون اسعدیان، میترا مهتریان و هادی آفریده، آثار راه یافته به چهل و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران معرفی شدند.

اسامی آثار راه‌یافته به شرح زیر است:

داستانی

در انتهای امواج/ حسین زحمتکش/ رشت

آیلین/ آرمین حجازی/ مشگین‌شهر

در میان دو نگاه/ فرزانه سلیمانیان/ مشهد

تا آسمان/ ابوالفضل ساعی مهربانی/ تهران

مستند

میان دو جهان/ حانیه خیری/ قم

دا هیچی نیست/ امیرمحسن پورمحی آبادی/ کرمان

روایت کیانا/ امیر اطهر سهیلی/ مشهدساخت آمریکا/ امیر اطهر سهیلی/ مشهد

پنجره/ امیر اطهر سهیلی/ مشهد

ایل مرد/ محمدهادی اسفندیاری و فرزانه حاتمی/ شیراز

تجربی

۰۹:۴۰/ پردیس عزیزی/ تهران

نقطه صفر/ غلامرضا حیدرپناه/ آباده

برای حلما/ محمد زارع و رعنا واعظی/ تبریز

برج سفید/ امیررضا دهقانی/ تهران

ندا زنگینه

