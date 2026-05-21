ایران گیم جم «کودک و جنگ» با ارسال ۱۴ اثر

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر محمدرضایی معاون آموزش بنیاد ملی بازیهای رایانهای با اعلام ثبت و ارسال نهایی ۱۴ اثر برای شرکت در این رویداد گفت: این گیمجم با ۷۱ شرکتکننده در قالب ۳۲ تیم آغاز شد و تلاش کردیم با همراهی جامعه خلاق بازیسازی کشور و در رویدادی دو روزه، تجربه، برداشت، روایت یا نگاه انسانی خود از موضوع کودک و جنگ را با زبان بازیسازی بیان کنند.
وی افزود: جامعه بازیسازی همواره تلاش کرده تا نسبت به اتفاقات جاری واکنشی مناسب نشان دهد و پس از جنگ رمضان و جنایت مدرسه میناب و شهادت بیش از ۱۶۰ کودک مظلوم بیگناه به این نتیجه رسیدیم که باید با محوریت روایت اقتدار و کودک و جنگ یک رویداد گیم جم برگزار کنیم که با وجود همه محدودیتها و مشکلات زیرساختی که بازیسازان و تیم اجرایی با آن مواجه بودند، استقبال بسیار خوبی صورت گرفت.
مدیر انستیتو ملی بازیسازی ایران خاطرنشان کرد: بیان نگاه انسانی به تجربه جنگ، گفتن حرفهایی که باید به مخاطبان درباره جنگ با زبان بازی زده شود، تعریف روایتهایی که کمتر شنیده شدهاند، تمرین خلاقیت در محدودیت زمانی و ساخت اثر هنری یا تعاملی که بتواند حامل یک پیام انسانی باشد از جمله اهداف گیم جم «کودک و جنگ» بود که در نهایت با وجود مشکلات فراوان ارتباطی و زیرساختی با ارسال ۱۴ اثر به پایان رسید. این رویداد در حال حاضر وارد مرحله داوری شده است و پس از داوری نتایج اطلاعرسانی خواهد شد.
