به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات دوچرخهسواری قهرمانی و انتخابی دختران منطقه سه کشور در رده سنی نوجوانان به میزبانی سنندج برگزار شد و دختران رکابزن کردستانی موفق شدند در پایان این رقابتها چهار عنوان برتر را از آن خود کنند.
این دوره از مسابقات با حضور ورزشکارانی از استانهای کردستان، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی در بخشهای جاده، دور امتیازی و کوهستان برگزار شد.
رقابتهای بخش جاده در مواد ۵۰۰ متر و ۲۰۰۰ متر و مسابقات کوهستان در مسیرهای تعیینشده ورزشگاه ۲۲ گولان، آبیدر و پیست پارک روجیار سنندج پیگیری شد.
در ماده ۵۰۰ متر، روژینا اعظمی از کردستان عنوان نخست را کسب کرد و ورزشکارانی از آذربایجان شرقی در ردههای دوم و سوم قرار گرفتند.
در رقابت ماده ۲۰۰۰ متر نیز رکابزنان آذربایجان شرقی مقامهای اول و دوم را به دست آوردند و اوین زندی موفق شد جایگاه سوم را از آن خود کند.
همچنین در ماده دور امتیازی، نمایندگان آذربایجان شرقی اول و دوم شدند و الیکا مرادی در جایگاه سوم ایستاد.
در بخش کوهستان نیز بار دیگر روژینا اعظمی با عملکردی موفق عنوان قهرمانی را به دست آورد و دو رکابزن آذربایجان شرقی دوم و سوم شدند.
این مسابقات به یاد نونهالان مدرسه شجره طیبه میناب و شهدای دانشآموز جنگ تحمیلی و همزمان با گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر برگزار شد.
نظر شما