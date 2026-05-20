عبدی: اجتماع امشب کرمانشاه مزین به نام ۸ شهید خدمت است

حجت‌الاسلام مهدی عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تسلیت فرارسیدن دومین سالگرد شهادت مظلومانه خادم‌الرضا (ع) و همراهان گرامی ایشان اظهار کرد: سلسله تجمعات شبانه و خودجوش مردمی در کلان‌شهر کرمانشاه، امشب به گام هشتاد و یکم خود رسیده است و این حرکت حماسی، تجلی عینی وفاداری مرزنشینان غیور به راه و رسم شهدای گران‌قدر انقلاب اسلامی است.

وی با تاکید بر هویت معنوی برنامه امشب خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، هشتاد و یکمین اجتماع بزرگ مردمی «نحن منتقمون» که راس ساعت ۲۱:۰۰ امشب (چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت‌ماه) برگزار می‌شود، به طور ویژه مزین و آراسته به نام نامی ۸ شهید والامقام حادثه سقوط بالگرد ریاست جمهوری است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه به تشریح اسامی این شهدای والامقام پرداخت و افزود: این مراسم باشکوه در پاسداشت مجاهدت‌های خادم دلسوز ملت، شهید آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی (رئیس‌جمهور فقید)، شهید آیت‌الله سید محمدعلی آل‌هاشم (امام جمعه محبوب تبریز)، شهید دکتر حسین امیرعبداللهیان (وزیر امور خارجه انقلابی) و شهید دکتر مالک رحمتی (استاندار جوان و مردمی آذربایجان شرقی) برپا خواهد شد.

حجت الاسلام عبدی تصریح کرد: همچنین در این آیین حماسی، یاد و خاطره مجاهدت‌های سردار شهید سید مهدی موسوی (رئیس یگان حفاظت رئیس‌جمهور) و فرماندهان غیور و کادر پروازی، شهید سرهنگ خلبان سید طاهر مصطفوی، شهید سرهنگ خلبان محسن دریانوش و شهید سرهنگ فنی بهروز قدیمی با حضور پرشور مردم قدرشناس کرمانشاه گرامی داشته می‌شود.

وی با دعوت از قشرهای مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و جوانان انقلابی برای حضور در این مراسم یادآور شد: میعادگاه امشب شهروندان، خیابان شریعتی (ابتدای خیابان شورا) به سمت میدان غدیر است تا بار دیگر پیوند ناگسستنی امت با ولایت و رهروان راه خدمت به نمایش گذاشته شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه در پایان گفت: دشمنان تصور می‌کردند با شهادت خادمان ملت، خللی در اراده این نظام ایجاد می‌شود، اما حرکت‌های منسجم مردمی نظیر موج‌های «نحن منتقمون» ثابت کرد که مشعل خدمت و مقاومت با تکیه بر اراده ملی و نصرت الهی همواره فروزان خواهد ماند.