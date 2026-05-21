بیش از ۶ تن گوشت مرغ گرم توقیفی در مشهد توزیع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مرتضی مدنی اظهار کرد: در جریان سه گشت مشترک شعب سیار تعزیرات حکومتی در مشهد، تخلف سه واحد عرضه مرغ گرم محرز و برای آن‌ها پرونده‌ای به ارزش ۱۸۲ میلیارد ریال تشکیل شد که منجر به مهر و موم این واحدهای صنفی شد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی اضافه کرد: در راستای تنظیم بازار و با اخذ رضایت متخلفان، موجودی گوشت مرغ این واحدها شامل سه هزار و ۲۰۰ کیلوگرم گوشت مرغ گرم (با قیمت ۳۵۵ هزار ریال) و سه هزار کیلوگرم مرغ قطعه‌ بندی‌ شده (با هفت درصد تخفیف نسبت به نرخ تعیین شده) به‌صورت سیار در سطح شهر مشهد توزیع شد.