۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۳۱

پلمب ۱۶ واحد صنفی متخلف در بازار مشهد

مشهد- مدیر بازرسی و نظارت اصناف خراسان رضوی گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون، ۱۶ واحد صنفی به دلیل تکرار و اصرار بر تخلفات خود پلمب شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صیادی اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون، بیش از ۹ هزار واحد صنفی در سطح شهر مشهد مورد بازرسی قرار گرفته که نتیجه آن تشکیل ۸۱۹ فقره پرونده تخلف و ارسال آنها برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی بوده است. همچنین ۱۶ واحد صنفی به دلیل تکرار و اصرار بر تخلفات خود پلمب شده‌اند.

مدیر بازرسی و نظارت اصناف خراسان رضوی افزود: عمده تخلفات واحدهای بازرسی‌شده شامل گران‌فروشی، عدم درج قیمت و عدم رعایت قوانین و مقررات نظام صنفی بوده است.

به گفته وی ارزش ریالی پرونده‌های تشکیل‌شده بیش از ۶۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود و در همین مدت، ۳۶ میلیارد و ۴۲۴ میلیون ریال نیز بابت گران‌فروشی به زائران و مجاوران بازگردانده شده است.

