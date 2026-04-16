۶ واحد صنفی متخلف در مشهد پلمب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صیادی اظهار کرد: در اجرای گشت مشترک با پلیس نظارت بر اماکن عمومی مشهد و با حضور پنج اکیپ بازرسی، از واحدهای صنفی سمساری در سطح شهر بازدید به عمل آمد. در نتیجه، برای ۶ واحد متخلف به دلیل فعالیت بدون پروانه کسب پرونده تشکیل شد و این واحدها پلمب گردیدند.

مدیر بازرسی و نظارت خراسان رضوی افزود:‌ به‌کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز و عدم رعایت مقررات نظام صنفی از مهم‌ترین تخلفات این واحدهای صنفی بوده است.

وی گفت: به شهروندان در انجام هرگونه معامله با واحدهای سمساری لازم است نسبت به احراز هویت و اعتبار پروانه کسب واحد صنفی اطمینان حاصل کرده و ثبت اقلام در دفترچه خرید و فروش اموال دست‌دوم توسط واحد صنفی را مورد توجه قرار دهند.